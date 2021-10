The Gunners gaat aan kop in 4D, Boeimeer maakt er elf

Berkdijk - SCO 2-0 (1-0).

SCO speelde een prima wedstrijd, tot het strafschopgebied van de tegenstander. Juist op die plek wordt de buit verdeeld. ,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd, maar vanaf de zestien tot de goal lukte het niet meer”, analyseerde SCO-coach Edwin Verheijen. ,,We zijn wel vijf of zes keer 1-op-1 met de keeper van de tegenstander geweest, maar de bal wilde er niet in. En dan valt die aan de andere kant wel. We moeten daarnaast leren de duels aan te gaan, dat kennen onze jongens onvoldoende, de wilskracht lijkt dan te ontbreken.”

Rijen - Boeimeer 0-11 (0-5). 0-1 Mikey Damen, 0-2 Danny Ummels, 0-3 en 0-4 Damen, 0-5, 0-6 en 0-7 Guilliano Wierikx, 0-8 Ummels, 0-9 en 0-10 Wierikx, 0-11 Pepijn van de Corput.

,,Bij vlagen hebben we goed gespeeld, maar er zijn ook nog punten die we moeten verbeteren”, bleef Boeimeer-coach Meindert Dijkstra na afloop behoedzaam. ,,In de rust hebben we afgesproken dat we weinig weg moesten geven en proberen de dubbele cijfers te halen. Dat is gelukt, al moeten we nog steeds alert zijn op de restverdediging zoals een trainer dat dan zegt.”

Bij Rijen hopen ze vanaf volgende week enkele afvallers van de zondagselectie te verwelkomen. ,,Want de spoeling is dun en het klassenverschil met Boeimeer was simpelweg veel te groot. We zijn bij vlagen weggespeeld”, baalde Rijen-coach Hans van de Nieuwenhuizen.

Oosterhout - Baronie 3-6 (1-4). 0-1 Max Denisov, 0-2 Maxim de Clippelaar, 0-3 Denisvo, 0-4 Timo Townsend, 1-4 Mabajahou Jarbou, 2-4 Stefan Kok, 3-4 Jarbou, 3-5 Townsend, 3-6 Denisov.

Baronie overdonderde Oosterhout en stond binnen het kwartier op een 0-4 voorsprong. ,,We waren verrast door hun snelheid voorin”, gaf Oosterhout-coach Ahmet Türkücü toe. ,,Complimenten voor de tegenstander, we werden weggespeeld.” Maar toen de Oosterhoutse-coach na een halfuur ingreep door drie keer te wisselen kantelde het spelbeeld langzaamaan. Na een donderspeech in de rust kwam Oosterhout sterker uit de kleedkamer en terug tot 3-4. Baronie speelde slordig en benutte de zwakke plekken van de thuisploeg niet meer voldoende, toch trokken de bezoekers aan het langste eind door bij vlagen wel weer snel de bal rond te laten gaan en met veel beweging de Oosterhoutse formatie zoek te spelen.

DESK - Olympia’60 4-0 (2-0).

DESK was te goed voor Olympia’60. ,,Het leek wel of we een baaldag hadden. We werden weggespeeld”, baalde ook Olympia-coach Mo Duzgun. ,,We hebben slechts twee kansen gehad. We werden op alle fronten afgetroefd. De uitslag had veel hoger kunnen zijn. Maar ik weet dat we beter kunnen, en hoop dat we er volgende week weer staan.”

Dongen - RFC 1-1 (0-1). 0-1 Tycho Geuzendam, 1-1 Dennis Aarts.

Na een matige wedstrijd moesten Dongen en RFC genoegen nemen met een punt. ,,We lieten het initiatief aan Dongen, maar zij creëerden niet veel kansen. Wij schakelden sneller om en zo kwamen we ook op voorsprong.” Dongen-coach Luke van Overbeek zag eenzelfde spelbeeld: ,,Wij hadden moeite om het spel te maken. Na rust speelden we een kwartier heel goed, maar valt de goal niet. Dan ga je tegen de tijd spelen.” Uiteindelijk bleek de tijd Dongen’s vriend. In de 94ste minuut werd een vrije trap voor geslingerd en door Dennis Aarts verlengd, dat leverde de 1-1- op. ,,Omdat je in de laatste minuut scoort voelt het als een gewonnen punt, maar gezien de wedstrijd was 1-1 terecht”, concludeerde Van Overbeek.

The Gunners - SSC’55 2-1 (0-1). 0-1 Jeroen Kerstens, 1-1 The Gunners, 2-1 The Gunners.