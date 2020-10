The Gunners en Baronie pakken eerste overwinning

Dosko - The Gunners 0-4 (0-1). 0-1 Paul Pedersen, 0-2 Daniel Zwanenburg, 0-3 Lennart van der Klooster, 0-4 Jaél Soeterboek.

“Het werd tijd, we hikten tegen een overwinning aan”, reageerde The Gunners-trainer Peter Remie na afloop opgelucht. “Het eerste kwartier hadden we het moeilijk, daarna valt de 0-1 en zijn we nooit meer in de problemen gekomen.” Bij The Gunners stond de 41-jarige Michael van Gastel op doel, normaal actief in het derde team. “Hij heeft het eerste kwartier twee goede ballen gepakt en met zijn ervaring rust in de ploeg gebracht, dat hadden we even nodig”, vertelde Remie.

“Luke van Gurp is een goede keeper, maar we wilden hem even uit de wind houden.” In de tweede helft kwam The Gunners snel op 0-2 en daarmee was het verzet van Dosko gebroken. “We hadden wel zeven of acht doelpunten moeten maken, maar ik ben blij dat we de eerste punten hebben en de nul hebben gehouden”, was Remie tevreden.

“In een eerste helft waarin beide weinig kansen kregen kwamen we ongelukkig op achterstand. Na rust werd het al snel 0-2 en 0-3, waarna het instortte en we blij mochten zijn dat het bij 0-4 bleef,” stelde Dosko-trainer Achmed Arslan.

Baronie - FC Bergen 6-1 (3-1). 1-0 Boris Fuchs, 1-1 Alperim Bay, 2-1 Arthur Barskaja, 3-1 en 4-1 Benjamin Kadic, 5-1 Fuchs, 6-1 Max Denisov.

“Een lekkere opsteker”, zei Baronie-trainer Ricardo van den Bos over de eerste overwinning van zijn ploeg. Baronie opende al na zeven minuten de score. Door een onoplettendheid in de verdediging bij een snel genomen vrije trap van FC Bergen stond het even later weer gelijk. In het vervolg was Baronie de betere ploeg en creëerde het verschillende kansen, pas vijf minuten voor rust werden die omgezet in doelpunten. Na de pauze stribbelde FC Bergen nog even tegen, maar het verzet brak na de 4-1. “Vervolgens hadden we dubbele cijfers kunnen halen”, stelde Van den Bos vast.

FC Bergen-leider Patrick Nuijes: “We kregen kort voor rust twee tegendoelpunten, daarmee was het duel tegen een goed voetballend Baronie gespeeld”.

Boeimeer-DHV 1-1 (0-1). 0-1 Jesper de Rond, 1-1 Guilliano Wierikx.

Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns had een dubbel gevoel na de puntendeling: “Ik ben blij dat we een punt hebben en niet met een 1-0 nederlaag van het veld stappen, maar er had meer ingezeten.” Boeimeer trof in de eerste helft de paal en de lat, had het betere van het spel maar ging wel met een 1-0 achterstand de rust in. “Die goal viel uit het niets, na een corner scoren zij, maar verder hebben ze geen kansen gehad.”

Na de pauze zocht Boeimeer naar doelpunten. “We drukten DHV achteruit, zij loerden op de counter. We hebben wel wat kansjes gehad, maar geen echt grote kansen.” Halverwege de tweede helft kwam Boeimeer op gelijke hoogte, maar meer zat er niet in. “Wij balen het meest, DHV zal meer tevreden zijn met dit punt”,concludeerde Boudewijns na afloop.

“Een leuke en goede wedstrijd, met een terecht gelijkspel als resultaat. Vier uit twee in lastige Bredaase uitduels, daar ben ik tevreden mee,” aldus DHV-trainer Erik van der Giesen.

GSC/ODS – Internos 2-4 (1-2). 0-1 Jaye Musters, 0-2 Morris Meesters, 1-2 Marco Stal, 1-3 Kjell van Toledo (pen.), 2-3 Raiclen Nepomuceno, 2-4 Musters.

Internos-trainer Paul van Dijk vond dat het scoreverloop afbreuk deed aan het krachtsverschil: “Een makkelijke overwinning, die veel hoger had moeten uitvallen”.

DVO’60 – Alliance 1-2 (0-0). 1-0 Niels Hulsbos, 1-1 Jurre Kuin, 1-2 Maikel Ubbink.

“Ik vind dat we een punt te weinig kregen vandaag, want eigenlijk waren we een uur lang de bovenliggende partij. We hebben onszelf vandaag tekort gedaan,” vond DVO-trainer Edwin Nieuwlaat. Aan Alliance-kant was trainer Ronald van Oeveren blij met de overwinning, vooral omdat die pas in de 86 ste minuut tot stand kwam; “Het was van beide kanten niet best vandaag, maar in de tweede helft waren de beste kansen voor ons”.