‘Terugspeelbal’ helpt ODIO voorbij Grenswachters, Wernhout neemt koppositie over van Rimboe

Vierde klasse BEen disctubale terugspeelbal was beslissend bij Grenswachters - ODIO. Koploper Rimboe ging onderuit tegen Achtmaal, Wernhout profiteerde en neemt de leiding.

Grenswachters - ODIO 1-2 (1-1). 1-0 Gijs van Landeghem, 1-1 Dirk Jansen, 1-2 Roy Carpentier.

In de 38ste minuut werd Gijs van Landeghem van de thuisploeg goed de diepte ingestuurd. Van Landeghem wist de doelman te omspelen en de 1-0 binnen te schuiven. Twee minuten later lag de gelijkmaker al in het netje. Invaller Dirk Jansen kon bij een van zijn eerste balcontacten meteen juichen, 1-1.

De tweede helft was amper begonnen of Grenswachters keek tegen 1-2-achterstand aan. De ‘terugspeelbal’ van Thom van Dongen werd door keeper Jasper Cornelis keurig gevangen. Scheidsrechter De Vos uit Wemeldinge twijfelde geen moment. De indirecte vrije trap werd door Roy Carpentier op aangeven van Coen Michielsen snoeihard binnen geschoten, 1-2.

,,Dit was absoluut geen terugspeelbal. Ik kreeg hem totaal verkeerd op mijn schoen”, zei de teleurgestelde verdediger van Grenswachters. Iedereen zowel van Grenswachters als van ODIO deelde deze zienswijze. Behalve scheidsrechter De Vos. ,,Vanuit mijn oogpunt schoot hij van grote afstand, waarbij de bal lang in de lucht bleef richting eigen doel. voor mij was het duidelijk”, aldus de leidsman.

,,De terugspeelbal bepaalde de wedstrijd. Wij moesten hierdoor komen. Dit was anders dan we voor ogen hadden. We kregen wel kansen, maar we konden niet scoren. Dit is wel zuur om door zo’n beslissing de wedstrijd te verliezen”, treurde Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk.

Nieuw Borgvliet – RSV 4-1.

Nieuw Borgvliet boekte een ruime zege op RSV en blijft daardoor keurig meedraaien in de subtop van de vierde klasse B. RSV moet nog altijd vrezen voor degradatie.

BSC – METO 3-0 (0-0). 1-0 e.d., 2-0 Cas van Oers, 3-0 Yeidi Muurmans.

BSC wint van METO. Winnend coach Bas Antens was tevreden. ,,Het was een terechte overwinning. Het had bij rust ook gewoon 3-0 al kunnen staan.’’

Achtmaal – Rimboe 2-0 (0-0). 1-0 Eric Tink, 2-0 Tink.

Achtmaal wint van koploper Rimboe. Verrassend was dat Rimboe zich aanpaste aan Achtmaal, vond winnend coach Cees van Beers. ,,Dat hoort niet als je titelkandidaat bent, bovendien is angst een slechte raadgever.’’

NSV – Wernhout 3-6 (1-4). 0-1 Mathieu Rombouts, 0-2 Thijs van der Buijs, 0-3 Maikel Zager, 1-3 Rob van der Zon, 1-4 Mathieu Rombouts, 2-4 Martin Kuijer, 2-5 Hein Roelands, 3-5 Sieb Rijsdijk, 3-6 Max Gommers.

In een doelpuntenfestijn wint de nieuwe koploper. Coach Joost Anthonissen was tevreden. ,,Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken, naast het resultaat ook.’’ Tegenstander-coach Hans Vos beaamde dat. ,,Het was zeker niet saai, helaas waren ze wel een maatje te groot.’’’

NVS – Vivoo 3-2 (1-2). 0-1 Dimitri Ceupens, 0-2 Ceupens, 1-2 Rik van Hoek, 2-2 Daan Musters, 3-2 Daan Musters.

In een eveneens vermakelijk duel trekt hekkensluiter NVS aan het langste eind. Ondanks een 0-2 achterstand liet de ploeg van trainer Bram Kot zich niet kisten en kwamen ze terug. ,,We waren aan elkaar gewaagd, maar gezien de hele wedstrijd een verdiende overwinning’’, aldus de coach.