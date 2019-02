Terugkerende Robin van den Noort direct belangrijk voor Be Ready

amateurvoetbal Overzicht | Wirix schiet Baronie in absolute slotfase voorbij Halsteren, Moerse Boys geeft het uit handen

19:41 Zondag staat in het teken van de derby én topper in de hoofdklasse B tussen koploper Baronie en Halsteren. Maar er is meer: zo speelt ook Moerse Boys in 1B een topper en staan Madese Boys en Rijen tegenover elkaar. Een overzicht.