Terry Schonk waakt bij Zwaluwe voor tegengoals en onnodige uitgaven

Natuurlijk worden er wel eens grappen over gemaakt in de kleedkamer. Na een mooie overwinning bijvoorbeeld. Zoals afgelopen zaterdag, bij de 7-1 zege op MZC'11. Of de penningmeester misschien iets extra's zou kunnen schuiven? Terry Schonk, centrumverdediger bij Zwaluwe en schatbewaarder van de club, kan er wel om lachen. ,,Het enige wat ik kan beloven is hogere contributie.''

Schonk (31) is na een lange blessureperiode opnieuw een vaste waarde in de hoofdmacht, voor het tweede seizoen op rij alweer. Na het kampioensjaar presteert de ploeg in de tweede klasse boven verwachting. De nieuwe trainer Vincent de Klerk is daar volgens Schonk debet aan. ,,Alles bij hem op de training gebeurt in spelvorm. Spelenderwijs maken we meters en werken we aan onze conditie. Ook in de partijvormen, met veel druk zetten in de kleine ruimte, doen we dat. De groep pakt het geweldig op en dat zie je in de wedstrijden terug.''

Zelf was hij als penningmeester niet actief betrokken bij het aanstellen van De Klerk. Dat liet hij bewust aan de andere leden van de familie over. Pa John is voorzitter van de vereniging en zijn oudere broer Pim zit als aanvoerder al in de spelersraad. De lijnen in de familie zijn kort. ,,Het leek me niet nodig dat ik me er ook nog eens mee zou gaan bemoeien.''

Zwaluwe lijkt soms een beetje een familiebedrijf. Want de oudste broer Jeroen doet de IT-processen van de club en zus Monique speelde voorheen bij de dames. Ruim drie jaar geleden werd Schonk door zijn vader gevraagd om tijdelijk het penningmeesterschap op zich te nemen. Niet vreemd, gezien zijn werk als business controller bij een organisatie die de administratieve processen van tandartspraktijken ondersteunt. Dat tijdelijke karakter van de functie bleek een rekbaar begrip. Schonk past nog steeds op de centen van de club. ,,Ik ben blijven hangen'', zegt-ie er zelf lachend over.

Amerikaans avontuur

Vijf operaties aan beide knieën heeft-ie achter de rug. Scheurtje in de meniscus, een kruisband deels ingescheurd, het heeft Schonk in zijn sportloopbaan niet altijd meegezeten. De fysieke problemen dienden zich aan na zijn verblijf in Amerika. In 2012 maakte Schonk deel uit van de Houston Dutch Lions en speelde hij in de Premier Development League. Een mooie tijd was het, met Robert Maaskant als hoofdcoach en spelers als Sjaak Polak, Joonas Kolka en Furghill Zeldenrust in het team.

Ook Dennis Peragon, nu Baronie, maakte deel uit van de selectie. Schonk kijkt met veel plezier terug op zijn Amerikaanse periode. ,,We leefden als full profs. Twee keer trainen per dag, appartement en auto van de club, alles erop en er aan.'' Het Nederlandse contingent moest het niveau van het Amerikaanse voetbal omhoog krikken. ,,Van huis uit spelen ze daar toch meer een soort power-voetbal.'' Mooie herinneringen in overvloed, met lange autoritten naar de uitwedstrijden, tot in El Paso toe.

Schonk leerde het Texaanse landschap kennen, the wide open spaces. Overnachtingen in motels, langs de Interstate. ,,Het was een wereldervaring.'' Eenmaal thuis had hij naar Papendrecht gekund, toen een hoofdklasser. Hij koos voor Zwaluwe, de club van zijn vrienden. Dit voorjaar klopte Dosko tevergeefs op de deur. ,,Ik maak geen uitstapjes meer.''

Ouderlijk huis