Terheijden is na spektakelstuk derdeklasser

zondag derde/vierde klasseTerheijden leek met een 3-2-voorsprong de winst te grijpen, totdat doelman Aron van Nijnatten in de slotfase opzichtig blunderde, 3-3. Ver in blessuretijd viel er een hoop teleurstelling van zijn schouders, toen Reinoud Louman, vanaf de stip de 4-3 binnen prikte.

Met tweehonderd procent inzet van alle spelers van Terheijden kreeg GSBW een tegenstander tegenover zich die niet van wijken wist. De gebruikelijke zenuwen, die bij een dergelijke promotiewedstrijd horen, had de ploeg van Fred Vrolijk dan ook het eerst onder controle. De 1-0 door een kopbal van Martin Mertens in de tiende minuut was daar een gevolg van. Vijf minuten later speelde Reinoud Louman Max Brouwers vrij voor doelman Jelle van der Velden, die in eerste instantie nog met zijn been redde. De terugspringende bal kon door Brouwers over de doelman heen gekopt worden, 2-0.

In de eerste drie kwartier kwam de ploeg uit Goirle er eigenlijk niet aan te pas. De 2-1, pal voor rust door Simon Brand, was dan ook een enorme opsteker. Al snel werd duidelijk dat het voor Terheijden wel eens een hele lange tweede helft kon worden. Toen die ploeg na een rode kaart voor Pepijn van Asten met tien man verder moest was er nog een half uur te spelen. De 2-2 kon niet uitblijven. De 2-2, ingekopt door Melvin de Laat, was meer dan verdiend. Op dat moment vergat GSBW om voetballend door te drukken en kon Terheijden de rug rechten en weer in de wedstrijd komen.

Volledig scherm Promotioe voor Terheijden © Pix4Profs / Johan Wouters

Een solo van Ruben Sibon werd pas in het strafschopgebied gestopt. Scheidsrechter Wendy Gijsbers uit Bladel stond er bovenop en wees naar de stip. Jason Joosen had er geen probleem mee om Terheijden opnieuw op voorsprong te zetten, 3-2. GSBW had met schoten op de paal en lat zeker pech, maar voetballend konden zij het verschil niet maken. De gelijkmaker van GSBW, gescoord door Denzel van Houtum, was een blunder van Aron van Nijnatten. De doelman liet een bal tussen vingers en benen door glippen, waarna Van Houtum kon scoren, 3-3.

Blunder

,,Net op het moment dat ik de bal wilde pakken, sprong hij op. Dat was een zuur momentje, maar gelukkig hebben de jongens het voor mij nog recht gezet”, zei een opgeluchte Van Nijnatten na afloop. De onvermijdelijke verlenging leek er aan te komen, maar een overtreding op Max Brouwers was voor de scheidsrechter opnieuw reden om naar de stip te wijzen. Man of the match Reinoud Louman pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot de 4-3 binnen.

,,Ik speelde nu mijn derde wedstrijd in het eerste. Daarvoor speelde ik in het derde, waarmee we kampioen zijn geworden. Daarvoor heb ik drie jaar niet gespeeld, omdat ik toen op Aruba woonde. Ik zat lekker in de wedstrijd en durfde dat moment wel aan. Lekker een hoekje kiezen. Geweldig toch”, glunderde Louman, die met zijn longinhoud van een hele kudde paarden de verdediging van GSBW suf gespeeld had.

Trainer Fred Vrolijk genoot na afloop zichtbaar van de feestvreugde en kon een douche in de kleedkamer niet meer ontlopen. ,,Het was weer mooi om te zien dat we onze rug weer konden rechten na de 2-2. Ik ben heel trots op deze jonge groep, waar we nu mee naar de derde klasse mogen gaan”, aldus Terheijden-trainer Vrolijk.