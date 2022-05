Terheijden houdt er de spanning nog even in, Chaam kan niet winnen bij Blauw Wit’81

zondag 4C + 4DDoor met 3-1 te winnen van SVC houdt Terheijden de spanning er nog even in. Met nog vier wedstrijden te spelen heeft Terheijden een achterstand van 11 punten op koploper RFC. Komende zondag ontvang RFC thuis Terheijden en kan dan bij minimaal een gelijkspel het lang verwachte kampioenschap binnenhalen. Noordhoek pakt drie belangrijke punten tegen Right-oh.

De stadsderby tussen PCP en SAB eindigde in een 2-2 gelijkspel. WDS’19 won in de laatste seconde van de wedstrijd met 2-1 van VCW.

Zondag 4C

Noordhoek - Right-oh 2-1 (2-0) - 1-0 en 2-0 Christian Reuvers, 2-1 Daniek Maas (pen.)

,,In de eerste helft waren wij sterker. Toch in elk geval tot de laatste tien minuten voor rust. In de tweede helft waren er over en weer geen echte kansen meer. Toen was het meer vechtvoetbal’’, zei Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot. ,,We waren inspiratieloos. Uiteindelijk hebben we te weinig gebracht om recht op één punt te hebben’’, jammerde Right-oh trainer Arno Gabriëls.

Terheijden - SVC 3-1 (2-1) - 1-0 Martin Mertens, 1-1 Theo van Viegen (pen.), 2-1 Ferry Kools, Jaimy de Koning (pen.).

,,We zijn geen moment in de problemen geweest. We vergeten echter om het vroegtijdig af te maken. Pas in de 87ste minuut scoren we de 3-1. Zondag gaan we er alles aan doen om RFC nog even van het kampioenschap af te houden.’’ gaf een strijdvaardige Terheijden-trainer Fred Vrolijk aan. ,,Net voordat Terheijden de 3-1 scoorde lieten wij een open kans op 2-2 liggen”, gaf SVC-trainer Joost Hulshof aan.

DIA -Dussense Boys 3-5 (1-4) - 1-0 Remco Sluijk, 1-1 Harry Sassen, 1-2 André Segeren, 1-3 Joeri van Heel, 1-4 Harry Sassen, 1-5 Harry Sassen, 2-5 Remco Sluijk (pen.), 3-5 Berend Roelen.

,,We gaven vandaag niet thuis. Terecht verloren”, was de korte reactie van DIA-trainer Erik van Rooij. ,,We speelden fel en hadden DIA voortdurend onder druk. Dit was een mooie overwinning en een goede teamprestatie”, glunderde Dussense Boys-trainer André Vos.

DIOZ - DEVO 4-0 (4-0) - 1-0 Roland van Hooff, 2-0 en 3-0 Guus Feijns, 4-0 Tommy Konings.

Door de ruime 4-0-overwinning op het reeds gedegradeerde DEVO blijft DIOZ uitzicht houden op een ticket voor de nacompetitie. ,,Zeer verdiende overwinning, waarin we in de tweede helft onbewust gas hebben teruggenomen”, zei DIOZ-trainer John van Aert.

WDS’19 - VCW 2-1 (0-1) - 0-1 Tim van Dongen, 1-1 Bart van Eekelen, 2-1 Abdul Avci.

Tot de 81ste minuut stond VCW met 0-1 voor. WDS’19 moest tot in de laatste seconde van de wedstrijd wachten alvorens de overwinning gevierd kon worden. ,,Een terechte overwinning’’, zei WDS’19-trainer Martijn van Wanrooij. ,,De eerste helft was gelijk opgaand. Na de pauze was het alleen maar tegenhouden bij ons. Het was een grote domper voor ons dat zij in blessuretijd alsnog scoren’’, zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal.

PCP - SAB 2-2 (1-1 ) - 1-0 Mousatpha Houba, 1-1 (pen.) en 1-2 Rick Mertens, 2-2 Eric Adriaanse.

,,We hadden met de rust zeker met 6-0 voor moesten staan, maar er werden diverse open kansen simpel gemist”, zei een ontevreden PCP-trainer Richard Hoogkamer. ,,De eerste helft werden we overlopen en hadden we al op een flinke achterstand moeten staan. Onze keeper Sep Luiijf hield ons in de wedstrijd. De kans op 1-3 lieten wij liggen, waarna PCP de gelijkmaker scoorde’” zei SAB-trainer Martijn Malinka.

Zondag 4D

Gloria UC - Riel 0-1 (0-0) - 0-1 Dave Bastiaansen.

,,We hadden met de rust met 2-0 voor moeten staan. In de tweede helft kwamen we iets meer onder druk te staan, maar we kregen nog steeds voldoende kansen. Helaas kregen we alsnog een doelpunt tegen. Er was voldoende inzet en strijd, maar we belonen onszelf niet”, zei Gloria UC-trainer Roland Peij.

Chaam - Blauw Wit’81 1-2 (0-0) - 1-0 Robin Roovers, 1-1 Rob Claassen, 1-2 Bart van Laarhoven.

,,Dit is een bittere pil. We voetbalden gewoon goed, maar uit het niet scoorde zij de 1-1 en daarna hebben we alleen nog maar voor hun goal gehangen. De bal wilde er gewoon niet in’’, treurde Chaam-trainer Karel Daamen.

Viola - Gesta 0-2 (0-0) - 0-1 en 0-2 Frits Verheijen.

,,Ondanks dat we in de eerste helft het meeste balbezit hadden, kregen we weinig kansen. Na de pauze was Viola de bovenliggende partij, maar tot grote kansen kwam dit niet. Na de 0-2-voorsprong laten we een grote kans op 0-3 liggen, waardoor Viola bleef hopen op een beter resultaat”, gaf Gesta-trainer Thomas de Ridder aan. ,,We geven de wedstrijd zomaar in twee minuten uit handen. Tot de 75ste minuut geven we niets weg. We moeten daarvan leren , zei Viola-trainer Dennis de Bruijn.