Terheijden en trainer Fred Vrolijk gelukkig met elkaar: ‘Misschien blijf ik hier nog wel 10 jaar’

amateurvoetbal Bijzondere aanwinst voor Baronie: internatio­nal van Bonaire met ervaring in Roemenië en Benidorm komt naar Breda

Van voetballen tussen de Nederlandse pensionado’s in Benidorm naar dakloos in Polen en interlands spelen voor Bonaire: de voetballoopbaan van Baronie-aanwinst Guillermo Francisco Montero (26) in een notendop.

3 februari