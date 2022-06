Terheijden, DIA en Rimboe door naar finale, Rood-Wit degradeert uit eerste klasse na 2-1-nederlaag

DONK - Rood-Wit 2-1 (1-0). 1-0 Zakariah Mellah, 1-1 Boy van Steen 2-1 Roy van der Graaf ,, We hebben het niet kunnen bolwerken in Gouda. We hadden veel balbezit, maar konden nauwelijks iets creëren. Bij de 1-1 door een kopbal van Boy van Steen kregen we het gevoel dat het ging lukken. Maar helaas wat we ook deden de bal ging er niet in", zei een teleurgestelde Rood-Wit trainer Marco Groeneveld.

Ria W - DIA 1-2 (1-0). 1-0 RIA W, 1-1 Collin Schilperoord, 1-2 Menno van Vliet (pen.) In de 25.minuut viel Remco Sluijk met een hamstringblessure uit. Een paar minuten later kreeg DIA een tweede klap te verwerken toen RIA W scoorde, 1-0. In de 56. minuut scoorde Schilperoord de gelijkmaker, 1-1. Menno van Vliet schoot vanaf de stip de 1-2 binnen. Zondag mag DIA het tegen BSC in de finale opnemen voor een plaats. ,, In de eerste helft gaven we niet thuis, maar in de tweede helft hebben wij het spel gedicteerd", zei een trotse DIA-trainer Erik van Rooij.