Terheijden de gelukkige winnaar in ‘rommelpot’ bij SAB

Pas in de slotfase van de wedstrijd kon Terheijden afstand nemen van SAB. Na de 0-1 in de 80ste minuut gescoord door invaller Bjorn van der Heijden moest SAB risico’s nemen. De gelijkmaker zat er niet in. In de slotminuut was het Jaimy de Koning die de eindstand op 0-2 bepaalde.

Een handvol Terheijden-supporters, die keurig buiten de hekken van sportpark Ruitersbos bleven, kregen een wedstrijd voorgeschoteld die het aankijken niet waard was. Na de 0-2 overwinning en de eerste periodetitel binnen handbereik was de malheur op het veld snel vergeten. Terheijden vierde de overwinning alsof het kampioenschap reeds binnen was, maar met een handvol invallers kon de ploeg lange tijd niet overtuigen. Ook bij de Bredanaars liep het niet zoals vorige week tegen WDS'19.

‘Rommelpot’

Al met al werd het een rommelig potje, waarbij je je gelukkig mocht prijzen als de bal drie keer naar een speler met het zelfde kleur shirtje werd gespeeld, en zou 0-0 beter recht hebben gedaan aan de teleurstellende vertoning. SAB trainer Martijn Malinka was was dan ook niet blij in het resultaat. ,,De eerste helft was gewoon een rommelpot. Na rust ging het beter en tot aan de 70ste minuut begonnen we steeds beter te worden en kregen we ook kansen. Uiteindelijk denk je: wie het eerst scoort, zal de wedstrijd gaan winnen. We zitten nog steeds in een positieve flow en gaan zo door.”

Uiteraard was Terheijden trainer Fred Vrolijk wél tevreden over de zege, maar de uitvoering moet hem toch ook de nodige kopzorgen geven. ,,Ja, dit was niet goed. Je ziet nu bij die jonge gasten dat er toch een bepaalde druk is. Bij winst zouden we het in eigen hand hebben voor de periodetitel. In de eerste helft hebben we echt wel momenten gehad dat het goed liep. Wij hebben best veel kansen nodig voordat we scoren. Na de goede momenten zakken we weg en gaan we twijfelen. In de tweede helft was het zo'n beetje het zelfde. Soms is het nog wispelturig, maar we hebben een hele jonge groep en dan kan dat gebeuren.”

SAB - Terheijden 0-2 (0-0). 0-1 Bjorn van der Heijden, 0-2 Jaimy de Koning.

PCP - Noordhoek afgelast.