‘Tennisuitslagen’ voor Steenbergen en Roosendaal, VVR klopt zwak SAB

MOC’17 - Steenbergen 3-6 (0-3) 0-1 en 0-2 Marvin Braat, 0-3 Stijn Heideman, 0-4 Remco van der Riet, 1-4 Rick Willigers, 1-5 Braat, 1-6 Tom van Riesen, 2-6 Donovan Carolus, 3-6 Willigers (pen.).

MOC’17-trainer Theo Ducaneaux: ,,We hebben zeker vier goals aan Steenbergen cadeau gegeven.” Steenbergen-trainer Marco Ernest: ,,En wij pakten ze uit. Ondanks onze jeugdige ploeg hebben we volwassen gespeeld.”

Philippine - Gastel 3-1 (1-1) 0-1 Robin Dierks, 1-1 Yannick Vanhijfte, 2-1 Steven Visser, 3-1 Sander de Dobbelaere.

,,De eerste helft was gelijkopgaand en misten we enkele grote kansen. In de tweede helft verloren we elk duel en gaven we niet thuis. Met zo’n instelling verdienden we, op basis van de tweede helft, geen punten”, aldus Gastel-trainer Johan van Batenburg.

Roosendaal - Virtus 6-1 (3-1) 1-0 Kevin Jurgens, 1-1 Kay Heeren, 2-1 Thijs de Wit, 3-1 Wesley van Zundert, 4-1 Jurgens, 5-1 Van Zundert, 6-1 De Wit.

Volgens Roosendaal-coach Peter Sweres was de uitslag niet geflatteerd. ,,Na de 2-1 zijn we geen moment meer in gevaar geweest.” Jorco de Kok van Virtus sluit zich daarbij aan: ,,Bij vlagen zijn we overklast door Roosendaal.”

Terneuzen - Schijf 2-2 (0-1) 0-1 Dennis van Nijnatten, 1-1 Can Kiran, 2-1 Douwe de Kok, 2-2 Rob Adriaensen.

,,Het gaat steeds beter met Schijf”, stelt trainer Cees van Beers. ,,Terneuzen speelde veel verzorgder voetbal, maar wij kregen voldoende kansen. Het gelijkspel is meer dan terecht.”

Clinge - RBC 1-2 (1-2) 0-1 Randy Elst, 1-1 Thomas Leegwater, 1-2 Marouane Hamdoune.

RBC-trainer Henk Vos: ,,Het hoeft niet altijd mooi voetbal te zijn. De hele ploeg liet werklust zien. Tegen een stugge ploeg met een geweldige keeper is dit een uitstekend resultaat.”

HVV’24 - Victoria’03 3-1 (1-0) 1-0 Joshua Geertsen, 1-1 Ricardo de Wit (pen.), 2-1 Jasper Sponselee, 3-1 Lamine Tew.

,,We hebben zeker 85 minuten uitstekend partij geboden”, stelde Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren. ,,Door een slordigheid komt HVV’24 vlak voor tijd op voorsprong.”

VVR - SAB 5-2 (4-0) 1-0 Joris van den Ham, 2-0 Yoran de Bruijn, 3-0 Hassan Kasim, 4-0 De Bruijn, 4-1 en 4-2 Joris van de Lande, 5-2 Jolan Gooskens.

Het ongeloof was enkele minuten na afloop nog steeds van het gezicht van SAB-trainer Marc de Weerd af te lezen. Zijn verdediging gaf in de eerste helft niet thuis. ,,Als je geen duels kan winnen, dan win je ook geen wedstrijden. Zo simpel is het. Als je zo voetbalt, dan kan je beter thuisblijven. We hebben heel de week naar deze wedstrijd toegewerkt, afspraken gemaakt, maar beginnen dan zo dramatisch aan de wedstrijd.”

Thuisploeg VVR had slechts vijf minuten nodig om te scoren. Een aanval via Yoran de Bruijn belandde bij spits Joris van den Ham, die SAB-doelman Max Wigman in de korte hoek verraste: 1-0. De Bruijn zorgde na 28 minuten spelen voor de 2-0. ,,Het ging geweldig”, stelde De Bruijn na afloop. ,,Acties lukten, voorzetten kwamen aan. Dan zie je waar we toe in staat zijn.”

Een perfect uitgespeelde aanval resulteerde in de 3-0. Nog voor rust gooide de club uit Rijsbergen de wedstrijd volledig in het slot: 4-0. ,,Ik heb mijn ploeg in de rust moeten herinneren aan de gemaakte afspraken”, aldus De Weerd. ,,In de tweede helft deden we wel wat we hadden afgesproken, maar de achterstand was toen al te groot om VVR nog pijn te doen.”