Tennisuitslag bij Right-Oh - Dussense Boys, RFC overklast DIA

vierde klasse cDe amateurclubs in zondag 4C zijn weer verder gegaan met hoe het vorig seizoen ging: héél veel doelpunten maken. We noteerden een tennisuitslag bij Right-Oh - Dussense Boys, en zagen zes goals bij PCP - SVV.

Right-Oh - Dussense Boys 4-6 (3-3). 0-2 Jouri van Heel, 1-2 Daniek Maas (pen.) 1-3 Jesse Vos, 2-3 Ruud van Dijk, 3-3 Youri van Gurp, 3-4 Van Heel, 3-5 Andre Segeren, 4-5 Van Dijk, 4-6 Harry Sassen.

,,De switch tussen Andre Segeren en Joeri van Heel pakte goed uit”, was Dussense Boys-trainer André Vos tevreden over de tactische omzetting.” Arno Gabriëls, trainer van Right-Oh, was minder content. ,,We waren weer niet scherp genoeg.”

Pretoria R FC - VCW 1-1 (1-1). 0-1 Tim van Dongen, 1-1 Yogesh Kamur.

,,In het begin zijn we een paar keer goed weggekomen omdat we niet scherp genoeg waren. De 1-1 is een terechte uitslag”, gaf VCW-trainer Arjan Kwaaitaal aan.

WDS’19 - SVC 4-0 (3-0). 1-0 Andries Tollenaars, 2-0 Abdul Avci, 3-0 en 4-0 Bayram Avci.

,,De kansen werden beter benut dan vorige week. Het veldspel moet nog beter, maar daar wordt hard aan gewerkt”, sprak WDS’19-trainer Martijn van Wanrooij. SVC liet volgens trainer Patrick Arnouts in de eerste helft ‘vier of vijf kansen liggen’.

PCP - SVV 4-2 (4-0). 1-0 Sofian Meydubi, 2-0 Haris Hasanovic, 3-0 Mohammad Alsaaidi, 4-0 Meydubi.

,,We hadden duidelijk met hogere cijfers moeten winnen, maar na de rust was het allemaal wat minder”, zei PCP-trainer Richard Hoogkamer.

SAB - Raamsdonk 4-0 (1-0). 1-0, 2-0 (pen.) en 3-0 Joris van de Lande, 4-0 Rick Mertens.

Joris van de Lande vierde zijn terugkeer in de basis met drie doelpunten. ,,Dit was een collectieve overwinning”, genoot SAB-trainer Martijn Malinka zichtbaar. Bij de tegenstander was coach Louis Roovers realistisch: ,,Zij waren gewoon sterker.”

Noordhoek - Terheijden 0-3 (0-0). 0-1 Guus ten Dolle, 0-2 en 0-3 Ferry Kools.

,,Voor rust kwamen we er niet doorheen. In de tweede helft betaalde de betere conditie van ons zich uit en werd ons geduld beloond”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk. Ook Noordhoek-coach Hans Korteweg zag dat Noordhoek voor rust de betere was. ,,Maar we beloonden onszelf niet.”

DIA - RFC 0-5 (0-2). 0-1 Ibrahim Ikililou, 0-2 Frank Dikkes, 0-3 Milan Romijn, 0-4 Ikililou, 0-5 Joost Blom.

,,Als team hebben we te weinig gebracht en verdiend verloren. Het kwaliteitsverschil was zichtbaar”, gaf DIA-trainer Erik van Rooij toe. Joey Verhoeven, trainer van RFC, zag dat zijn ploeg negentig minuten lang de baas was. ,,Zowel verdedigend als offensief speelden we een goede wedstrijd.”