Teleurstelling tekent groei van Rood-Wit, Dosko zakt plaats

zondag 4c Toetje lonkt voor DIA en RFC, Boeimeer en VCW op herkansing voor lijfsbe­houd

19:09 Door met 8-2 van Hoge Vucht te winnen plaatste DIA zich voor de nacompetitie. RFC, dat met 1-3 bij Right 'Oh won, blijft in de de derde periode de beste papieren houden. Boeimeer gaat evenals VCW in de nacompetie proberen om in de vierde klasse te blijven.