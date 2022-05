Teleurstellend seizoen Halsteren eindigt zonder prijzen

Zondag 2e Kruisland en TSC spelen ‘macht­fixing-du­el’ uit: ‘Zowel toen als nu hebben we lekker tegen elkaar kunnen voetballen’

Het veelbesproken duel tussen Kruisland en TSC is op Hemelvaart dan eindelijk uitgespeeld. Het duel werd afgelopen weekend gestaakt bij een 6-1 stand omdat de scheidsrechter vermoedde dat er matchfixing in het spel was.

14:35