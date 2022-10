Tegenvallend NOAD’67 houdt toch puntje over, versterkt VVC'68 geeft pas na rust gas

Colijnsplaatse Boys - NOAD’67 1-1 (1-0). 1-0, 1-1 Lars Steijn.

René Scholts, trainer van de bezoekers sprak van een tegenvallend resultaat: ,,Dit was veruit de slechtste wedstrijd die NOAD onder mijn leiding gespeeld heeft. Eigenlijk haalde niemand zijn niveau”. De thuisclub kwam op slag van rust op voorsprong, maar Scholts dat leverde volgens Scholts nauwelijks een kater op: ,,Het was zo slecht dat een 0-0 of 1-0 tussenstand eigenlijk niet eens iets uitmaakte. In de tweede helft hebben we nog wel wat kansen gecreëerd, maar verder dan 1-1 kwamen we niet, mede omdat Colijnsplaat net zo slecht speelde. Gauw vergeten en op naar de volgende.”

SPS

SPS - Herkingen’55 1-2 (1-1). 1-0 Arjen de Heer, 1-1, 1-2.

,,Qua voetbal goed, qua resultaat niet”, oordeelde SPS-trainer Marc de Weerd na afloop. ,,We hebben zelf de kansen vergeten te benutten, bovendien werden er twee doelpunten afgekeurd. Dat deden de bezoekers beter, die hadden anderhalve kans nodig om twee keer te scoren.”

SNS - Smerdiek 2-2 (1-1). 0-1 Reinier Flikweert, 1-1, 1-2 Levi Potappel, 2-2.

WIK’57 - Stavenisse 3-1 (2-0). 1-0 Jochem den Hartog, 2-0 Harmen van de Bok, 2-1 Rick de Rijke, 3-1 Colin van Wanrooij.

Zaterdag vierde klasse C

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal boog VVC’68 na rust een achterstand om tegen The Gunners , 4-1. Ook Steenbergen, 7-0 tegen Boeimeer, is nog zonder puntverlies. DVO’60 pakte knap een punt tegen Baronie, terwijl Alliance zich herstelde van de zeperd van vorige week: 0-5 tegen Lepelstraatse Boys. Vrederust-Welberg werd afgelast.

VVC’68 - The Gunners 4-1 (0-1). 0-1 Daniel Zwanenburg, 1-1 en 2-1 Antoine van Mechelen, 3-1 Mike Hoendervangers, 4-1 Van Mechelen.

,,In de eerste helft gaven we niet thuis en kwamen daardoor op achterstand”, aldus VVC-trainer Marco Ernest, die in de rust de puntjes op de i zette: ,,Het moest anders, wat geholpen door een vroege gelijkmaker ook gebeurde. Daarna had The Gunners weinig meer in te brengen en hadden we zelfs nog verder uit kunnen lopen.” Ernest erkende dat de 4-1 uitslag staat, tegen een tegenstander die vorig seizoen nog nacompetitie speelde: ,,Inderdaad een goede uitslag. We zijn dit seizoen aardig versterkt, maar moeten Mike de Nijs nu zes tot acht weken missen na een ongelukje waarbij hij een pees in een vinger afscheurde. Die gaan we toch echt missen.”

Brian Piris, trainer van de bezoekers, was ondanks de flinke nederlaag toch trots op zijn team: ,,Vooral over wat we in de eerste helft lieten zien. Die was gewoon erg goed, met veel drive lieten we zien echt te kunnen voetballen. Net voor rust kregen we zelfs een riante kans op 0-2 bij een één op één situatie met hun doelman. Na rust werd duidelijk dat VVC op dit moment gewoon te veel kwaliteit heeft voor ons, zeker omdat we door blessures nog wat zoekende zijn. Ik kan mijn ploeg vandaag echter niets verwijten, ze hebben er keihard voor gewerkt.”

DVO’60 - Baronie 1-1 (1-1). 1-0 Renzo Rommens, 1-1 Sven L’Ami.

Het was de vijfde keer dat de trainers Ronald van Oeveren en Ricardo van den Bos elkaar tegenkwamen, opvallend is dat de onderlinge strijd telkens op een gelijkspel uitdraaide. Daar was Ronald van Oeveren namens DVO’60 zaterdag het meest content mee: ,,Voor ons gewoon een goede uitslag, tegen een goede ploeg. We kwamen na een onderschepping op een foutieve pass op voorsprong, maar kregen net voor rust de 1-1 te slikken.” Daarna waren er mogelijkheden voor beide ploegen maar wijzigde de score niet meer. Van den Bos was minder tevreden met het punt: ,,We speelden alles behalve op ons best vandaag, en kwamen door een eigen fout op achterstand. Na rust kregen we zeker drie à vier open kansen maar kregen we de bal er niet in. Gelukkig worden de prijzen pas op de meet verdeelt maar dit zijn toch echt punten die we laten liggen.”

Lepelstraatse Boys - Alliance 0-5 (0-2). 0-1 Joris van Overveld, 0-2 Jurre Kuin, 0-3 Jelle Blij, 0-4 Kuin, 0-5 Levi Rombouts.

Steenbergen - Boeimeer 7-0 (5-0). Mike de Hoog (2), Vincent Mosman (2), Dennis Duijvelaar (2) en Gio van de Weegen.

Vrederust - Welberg afgelast.

Zaterdag vierde klasse D

DHV - Irene ‘58 5-2 (3-1) - 1-0 Mario Nuijten, 1-1 Martijn van Geel, 2-1 Rivelino Resort, 3-1 Yvan Nkuneumugisma, 4-1 Brian van Run, 4-2 Niek de Wit, 5-2 Dalyan Lormann.

DHV-trainer Ron Janse heeft de lat voor zijn team niet hoog gelegd. Over een kampioenschap of zelfs maar promotie wordt niet gesproken. Janse: ,,Wat ik wil, heb ik ook aan het begin van het seizoen met de spelers besproken. We willen goed trainen met als doel hiermee het plezier in het voetballen te vergroten. En als er plezier is, komt het goede voetbal vanzelf.‘’

De lat mag dan niet hoog liggen, maar over de start van het seizoen mogen ze in Zevenbergschen Hoek niet klagen. Na het 2-2 gelijkspel tegen het sterke SCO haalde de formatie van Ron Janse in de eerste thuiswedstrijd tegen Irene‘58 nu met 5-2 de volle buit binnen. Hoewel Zevenbergschen Hoek een kleine gemeenschap is, beschikt de club toch over drie seniorenelftallen.

Ruim tien jaar geleden was het anders. Toen verkeerde de vereniging in zwaar weer en was er een reële mogelijkheid dat DHV voor de vierde klasse verloren zou gaan. Er was een reddingsplan nodig. Daarom werd er besloten de jeugd extra aandacht te geven met het doel hun motivatie te vergroten om later speler van het eerste elftal te worden. Er werden leuke dingen georganiseerd en ook voor het voetbaltechnisch aspect was veel aandacht. En dit plan werkte, want het team van Ron Janse bestaat nu voornamelijk uit spelers van circa twintig jaar die in de jeugd van DHV hebben gespeeld.

Overige wedstrijden:

GSC/ODS TSC 3-1 (1-0) - 1-0, 2-0, 2-1 Stefan Kok, 3-1.

RFC - DVVC 4-0 (2-0) - 1-0 en 2-0 Timo Kerstens, 3-0 Kevin van de Heijkant, 4-0 Jari Langermans.

RWB - Olympia ‘60 5-0 (1-0) - 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.