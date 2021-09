Tandenloos Virtus gaat onderuit bij Charlois, Irene'58 maakt kennis met Zuid-Hollandse efficiëntie

amateurvoetbal Overzicht | Baronie wint ‘derby’ van Moerse Boys, RBC verslaat buurman Roosendaal

21:46 Baronie kreeg de zege zeker niet cadeau in de ‘derby’ in de zondag Hoofdklasse. In eigen huis won het met 2-0 van Moerse Boys. De Halderbergse derby werd na 99 minuten voetbal gewonnen door Victoria'03. Uit bij Hoeven was het met 1-2 te sterk.