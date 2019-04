Talboom trots op stap van JEKA naar de profs: ‘Ze zien het écht in me zitten’

zaterdag 2F Zwaluwe pakt een verdiend punt

13 april Zwaluwe wist Pelikaan op 0-0 te houden en pakte zo een punt in de strijd om lijfsbehoud. Vincent de Klerk zag zijn ploeg strijden voor wat het waard was en kon zo lachend de complimenten van subtopper Pelikaan in ontvangst nemen.