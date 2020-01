Taks nieuwe hoofdtrainer Kruisland

Taks liep sinds afgelopen zomer al mee bij de tweedeklasser, in een assisterende rol naast het trainersduo El Fahmi en Plomp. Het was al duidelijk dat laatstgenoemde na dit seizoen zou stoppen, waardoor Kruisland op zoek moest naar een nieuwe hoofdtrainer.

Taks was in het verleden al hoofdtrainer bij VVR, Cluzona en Hoeven, maar stopte anderhalf jaar geleden. Het werd te druk, maar El Fahmi haalde hem over om toch eens bij Kruisland te komen kijken. ,,Met de assistentie van Mounir is dit het perfecte plaatje voor mij. Ik heb het hier enorm goed naar mijn zin, het is een leuke spelersgroep met veel potentie.”