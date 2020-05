Swanen (41) gaat door bij DVVC: ‘Misschien sloop ik mezelf, maar ik heb overal wel een zalfje of dingetje voor’

Het blijft even stil als Koen Swanen nadenkt over zijn lichamelijke gezondheid. Hij wordt over een half jaar 42, brak dertien jaar geleden zijn kuit- en scheenbeen, heeft al wat kruisbandoperaties achter de rug en een dik medisch dossier vol kleinere kwetsuren. Maar hij gaat ‘gewoon’ nog een seizoen door bij DVVC. ,,Misschien sloop ik mezelf wel. De dokter zei acht jaar geleden al dat ik beter een andere sport kan zoeken. Ik heb overal wel een zalfje of dingetje voor.”