SVC kraakt Dussense Boys en nadert tot op één punt, DIOZ maakt 0-3-achterstand ongedaan

SVC - Dussense Boys 5-3 (1-2). 1-0 Tim van den Dool, 1-1 Sem Heijmans, 1-2 Joeri van Heel, 2-2 Theo Viegen, 3-2 Bart Dijke, 3-3 Heijmans, 4-3 Van den Dool, 5-3 Jorn Magielse.

,,Ik denk dat wij de terechte winnaar zijn. Met enkele individuele acties kregen we Dussense Boys op de knieën", genoot SVC-trainer Joost Hulshof. ,,Na de 2-1-achterstand kwamen we goed terug. Na de 3-2 kregen we het lastig en werd ons spel onzorgvuldig. Toen liepen zij te makkelijk door onze verdediging”, realiseerde Dussense Boys-trainer André Vos zich.

DIOZ - Noordhoek 3-3 (0-2). 0-1 Finn van Huuksloot, 0-2 Sven Reuvers, 0-3 Van Huuksloot 1-3 Roland van Hooff, 2-3 Robert van Hest, 3-3 Paul Pesman.

,,We begonnen goed, maar kwamen toch snel met 0-2 achter. Net na rust werd het nog 0-3, maar daarna konden we Noordhoek met de rug tegen de muur zetten”, zei DIOZ-trainer John van Aert. ,,De uitslag was terecht, maar na een 0-3-voorsprong voelde dit toch als een nederlaag", vertelde Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot.

Terheijden - WDS’19 3-2 (1-0). 1-0 Jaimy de Koning (pen.), 1-1 Ralph de Brouwer, 1-2 Cheyondre Richardson, 2-2 Frits Rasenberg, 3-2 Mitchell Bouwman.

,,Na een vroege voorsprong kregen we voor rust kansen om die uit te bouwen. De tweede helft was een wisselend beeld. Onze invallers Rasenberg en Bouwman maakten het verschil”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk. ,,Dit was heel zuur. De 1-2-voorsprong was terecht. Vier minuten voor tijd gaven we het echter weg en ver in blessuretijd kregen we de derde treffer om de oren”, somberde WDS’19-trainer Martijn van Wanrooij.

VCW - PCP 2-2 (0-1). 0-1 Mustapha Houba, 1-1 en 2-1 Tim van Dongen, 2-2 Houba.

,,Er waren geen grote kansen, toch zonde dat we het kort voor tijd weer weggeven”, vond VCW-trainer Arjan Kwaaitaal. PCP-trainer Richard Hoogkamer was niet blij met de twee tegengoals. ,,We waren weer niet scherp genoeg. Die twee tegengoals hadden eigenlijk niet mogen vallen. Onze keeper zat er bij beide goals niet goed bij.”

DEVO - SAB 0-5 (0-4). 0-1 Tonie Snoeren, 0-2 Davey Remie, 0-3 Snoeren, 0-4 Rick Mertens, 0-5 Jules van de Pol.

,,We domineerden vanaf de eerste minuut. DEVO had niet veel in te brengen", sprak SAB-trainer Martijn Malinka. ,,We hadden meer met ons balbezit moeten doen. SAB ging heel effectief met hun kansen om”, zei DEVO-trainer Ferry Jansen.

RFC - DIA 2-0 (2-0). 1-0 Nick Broeders, 2-0 Jari Langermans.

,,In de tweede helft maakte DIA het ons knap lastig. Het verschil was al gemaakt in de eerste helft, toen wij goed speelden”, zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik. ,,We lieten de ruimtes te groot en speelden niet scherp genoeg. Wij moeten top zijn om te kunnen winnen en dat waren we niet”, oordeelde DIA-trainer Erik van Rooij.

Raamsdonk - Right-Oh 3-3 (2-2). 0-1 Daniek Maas, 1-1 Marvin Blom, 1-2 Siem Velthoven, 2-2 Luke de Bont, 2-3 Daniek Maas, 3-3 Lars van Strien.

,,Op basis van onze inzet was dit een terechte puntendeling. Right-Oh was de bovenliggende partij en is voetballend verder dan wij”, gaf Raamsdonk-trainer Louis Roovers aan. ,,We moeten alerter zijn bij standaardsituaties. Al met al een teleurstellend resultaat”, zei Right-Oh-trainer Arno Gabriëls.