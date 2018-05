SVC geeft nog niet op: 'Eerst Gesta en dan nog drie finales'

Een trapje lager is geen drama voor Klundert: 'Historisch gezien horen we daar thuis'

10:40 Voor Klundert valt vanmiddag waarschijnlijk het doek. Of is er nog een ontsnappingstruc? Aanvoerder Peter van Wingerden gaat het in de aanloop naar het duel met MZC'11 niet zeggen. ,,Ik zie het somber in."