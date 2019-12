SV Smerdiek en oefenmeester De Weerd gaan verder

Reportage Waarom ‘pure liefhebber’ Theo Lucius The White Boys niet in de steek laat

20 december Theo Lucius (43) droeg drie keer het shirt van Oranje. Nu vinden we hem terug in de vijfde klasse van het amateur­voetbal, soms per ongeluk in de spits. Bij The White Boys in het Brabant­se Waspik. Als optimist in de chaos.