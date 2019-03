SV Reeshof wint in knotsgek duel met 7-6 (!) van Viola: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Derby Steenber­gen tegen RBC gestaakt na vechtpar­tij, scheids­rech­ter krijgt tik in commotie

18:12 De wedstrijd tussen Steenbergen en RBC is zondag na ongeveer een uur spelen definitief gestaakt bij een stand van 3-1 in het voordeel van de thuisploeg. De vlam sloeg in de pan na een opstootje tussen Enzo den Haak (Steenbergen) en Marouane Hamdoune (RBC).