Superspits Jongenelis is terug bij Achtmaal

Geen speler in het West-Brabantse amateurvoetbal scoorde dit seizoen vaker dan Roel Jongenelis. Zijn club? Achtmaal, dat vanaf zijn vierde levensjaar zijn tweede thuis werd. Na het doorlopen van diverse jeugdteams koos hij voor een kort avontuur bij NAC. Hij keerde terug naar het oude nest om op zijn vijftiende zijn debuut in het eerste te maken. ,,Dat was heel speciaal. Mijn droom was om profvoetballer te worden. Dat is niet gelukt, maar in het eerste van Achtmaal spelen is ook iets wat ik altijd al wilde."