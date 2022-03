Superieur WHS laat dankzij ongrijpbare Jasper Gunter directe concurrent Halsteren alle hoeken van het veld zien

WHS-Halsteren 6-1 (3-0) 1-0 Jasper Gunter, 2-0 Jasper Gunter, 3-0 Jeremy de Witte (pen.), 4-0 Jasper Gunter, 5-0 Jeremy de Witte (pen.), 6-0 Wout den Engelsman, 6-1 Twan van Mechelen (pen.). Rood (2x geel): Mike de Nijs (Halsteren)

WHS kwam in de topper flitsend uit de startblokken met in de zevende minuut al de openingstreffer. Het procedé was bekend: een dieptebal van Wout den Engelsman, precies in de loop van de op tijd vertrokken Jasper Gunter: 1-0. Na een halfuur liet Gunter de trage Halsterse defensie andermaal de hielen zien, om verwoestend in de verre kruising binnen te schieten: 2-0. Daarvoor had de topschutter ook nog een keer de lat geraakt.

In het zicht van de rust werd Gunter op weg naar zijn derde treffer gehaakt en benutte Jeremy de Witte de strafschop: 3-0. Juist voor die uitbraak kreeg Halsteren na een indraaiende hoekschop zijn enige kans van de wedstrijd, met verdediger Kevin Schaegen als reddende engel op de doellijn.

In de tweede helft was Gunter het eindstation van de mooiste aanval van de middag. Na zeven achtereenvolgende Setallandse balcontacten werd het 4-0 en tekende zich de blamage voor de Brabanders af. Jeremy de Witte benutte vervolgens zijn tweede penalty (5-0) en Wout den Engelsman zag zijn vrije trap door de handen van de blunderde doelman Richard Elenbaas over de lijn rollen: 6-0.

Pas in de ultieme slotfase scoorde het na een rode kaart voor Mike de Nijs met tien man spelende Halsteren uit een door Twan van Mechelen benutte strafschop tegen: 6-1. WHS-coach Leon de Witte had genoten van de demonstratie van zijn ploeg. ,,Voetbal kan mooi zijn als je bij de goeie kleur hoort.’’ Bij Halsteren-trainer Remco van Haaren was de stemming na de wanprestatie van zijn team aanmerkelijk minder. ,,Ik hoop dat we alle fouten die we kunnen maken vandaag in één wedstrijd hebben gestopt. Het was los zand van onze kant.’’

Kogelvangers-Seolto 2-2 (1-2) 0-1 Jordi Lokers, 0-2 Rowan Priijssers (pen.), 1-2 Joshua Broeders (e.d.), 2-2 Mo Chaali (pen.).

Het eerste halfuur was volledig voor Seolto, met Jordi Lokers die een afgeslagen bal vol op de pantoffel nam (0-1) en vervolgens een benutte strafschop van Rowin Pruijssers: 0-2. Seolto-coach Frans Ceton was tevreden over die sterke start. ,,Er was maar een ploeg die voetbalde en dat waren wij.’’ Ceton zag daarna zijn team het helft uit handen geven, met in het zicht van de rust een ongelukkig eigen doelpunt van Joshua Broeders: 1-2. ,,Dat hielp ons in het zadel’’, zei Kogelvangers-woordvoerder René Opschoor naderhand.

Kort na de hervatting ging de bal weer op de stip, na een overtreding op de opgerukte Robert Braber. Mo Chaali bracht van elfmeter beide partijen op gelijke hoogte: 2-2. Vervolgens vergat de thuisclub het potje eruit te slepen, tegen de op dat moment met vier jeugdspelers opererende Zevenbergenaren. Ceton kon leven met de remise. ,,We kwamen er na rust niet meer uit.’’

Prinsenland-Duiveland 3-0 (1-0) 1-0 Derrik Vinjé, 2-0 Armando de Bruijn, 3-0 Falco Wessels.

Prinsenland-coach Natalino Storelli was blij met het herstel van zijn ploeg, na de zeperd bij Klundert. ,,Dit keer was er wel discipline en scherpte.’’ Met een mooie lob over de doelman opende Derrik Vinjé de score: 1-0. Na rust benutte Armando de Bruijn een van zijn drie goeie kansen en pikte ook Falco Wessels een doelpuntje mee.