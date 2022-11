Superieur BSC duwt Schijf in gevarenzone: ‘Stapjes blijven maken’

vierde klasse B SVC wacht al acht jaar op eerste zege in derby: Finn van Huuksloot maakt het verschil voor Noordhoek

Het is SVC al acht jaar niet gelukt om van Noordhoek te winnen en dat blijft dus in ieder geval tot de return in april volgend jaar zo. Noordhoek zegevierde: 0-2. Finn van Huuksloot was beslissend in de derby.

14 november