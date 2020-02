‘Super Saturday’ in zaterdag 4B levert geen winnaar op, Smerdiek dicht bij periodetitel

Vader en zoon De Bok ademen Madese Boys: ‘Maar discussië­ren over de wedstrijd doen we niet meer’

13:00 Waar Albert de Bok (53) door een kruisbandblessure al op jonge leeftijd zijn voetbal­schoenen aan de wilgen moest hangen, zorgt zoon Kevin voor zijn opvolging in het vlaggenschip van Madese Boys. Albert is leider van het eerste elftal, Kevin is rots in de branding. ,,Onze familie ademt Madese Boys.”