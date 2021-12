Succestrainer Jurgen Arnouts gaat voor negende seizoen bij Moerse Boys

Echt spannend werd het niet voor trainer Jurgen Arnouts. Zijn spelersgroep stemde unaniem voor een langer verblijf van de hoofdtrainer in Klein-Zundert. ,,We hadden het eigenlijk zondag tijdens de training willen vertellen, maar die ging niet door als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen. Daarom hebben we het vanavond tijdens een Teamsmeeting aan de spelersgroep verteld", vertelt Arnouts tegenover de clubsite.

Ondanks de dertiende plaats in de hoofdklasse ziet de selectie van Moerse Boys geen enkele aanleiding om te wisselen van trainer. ,,Dat blijft ieder jaar weer een belangrijke factor voor mij. De jongens moeten wel met mij door willen. Met sommige jongens ga ik volgend jaar het negende seizoen in. Dan moet de samenwerking wel goed zijn.”

Succesverhaal

In de zomer van 2017 nam Arnouts terug het stokje over van André Maas. Wat volgde, is een inmiddels welbekend succesverhaal. Na de titel in de tweede klasse, volgde een historische promotie naar de hoofdklasse via nacompetitie. Eenmaal in de hoofdklasse, het vijfde niveau van Nederland, hebben Arnouts en Moerse Boys nog geen volledig seizoen afgerond.

Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts enkele seconden na de promotie van Moerse Boys. (archieffoto)

In het eerste jaar eindigde Moerse Boys na tweederde van de competitie op een veertiende plaats. Een seizoen later, dat al na zes wedstrijden werd afgebroken, had Moerse Boys een gat van vier punten geslagen met de degradatiezone. Dit seizoen staat de ploeg uit Klein-Zundert vooralsnog één punt achter de veilige twaalfde plaats.

Jurgen Arnouts gaat op de schouders na het behalen van een historische promotie naar de hoofdklasse. (archieffoto)

Blessureleed

Blessures zijn dit seizoen de rode draad binnen de selectie van Moerse Boys. Na een magere voorbereiding, waar het merendeel van de oefenwedstrijden uitviel, stapelen de blessures zich op. Op het hoogtepunt kende de selectie van Arnouts twaalf blessuregevallen. ,,Als er wat jongens wegvallen, zie je dat het wat smal is, maar als we weer completer zijn, ben ik ervan overtuigd dat we ons nog kunnen handhaven. Eigenlijk is het voor het eerst in al die jaren bij Moerse Boys dat we te maken hebben met bovenmatig veel blessureleed.”

Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts in 2017 tijdens een training. (archieffoto)

Ondanks dat Moerse Boys in ieder geval tot en met 5 februari niet in actie. Het doet geen afbreuk aan de motivatie binnen de selectie. ,,Ik wil met deze groep aantonen dat we het niveau van de Hoofdklasse aankunnen. We zijn hier samen gekomen, nu moeten we laten zien dat we hier horen.”