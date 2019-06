Succestrainer Boeren op drempel van derde divisie: ‘Dit is waarom ik voor Gemert heb gekozen’

AMATEURVOETBAL RBC plukt oude bekende weg bij hoofdklas­ser Leonidas

13 juni Carlos Ramos maakt volgend seizoen de overstap naar RBC. De 32-jarige verdediger speelt nu nog voor hoofdklasser Leonidas, maar is geen onbekende in Roosendaal. In 2008 maakte hij bij RBC zijn debuut in het betaald voetbal.