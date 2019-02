Successen voor Bavel-vrouwen, DSE onderuit tegen ‘fysiek sterk’ Maarssen

Hoofdklasse B

Bavel - Prinses Irene 3-2 (2-1).

Volgens Bavel-trainer Mark van Gils verzaakte zijn ploeg om het duel eerder in het slot te gooien. ‘’We hebben Prinses Irene veel te lang in de wedstrijd gehouden. De derde goal werkte bevrijdend maar daarna zakten we toch weer wat weg. In de slotfase was het alleen maar tegenhouden, dat we hebben we prima gedaan’', besloot Van Gils.