Stuivertje wisselen aan kop: drie ploegen strijden op Super Sunday om de koppositie in hoofdklasse B

Baronie, Halsteren, GemertHet is Super Sunday komend weekend in de hoofdklasse B. Koploper Baronie ontvangt nummer twee Halsteren. Nummer drie Gemert gaat op bezoek bij nummer vier Groene Ster. En dat in een competitie die na speelronde 17 al zes (!) verschillende koplopers heeft gehad.

Papendorp werd eind oktober uit de competitie gehaald waardoor nu om de week een ploeg vrij is, speelronden 15 en 17 brachten afgelastingen met zich mee: niet alle ploegen staan op een gelijk aantal wedstrijden, dus conclusies zijn moeilijk te trekken. Maar feit blijft wel dat de zondag hoofdklasse B al zes verschillende koplopers heeft gehad: niet geheel toevallig de ploegen die nu de top zes vormen.

Het is stuivertje wisselen aan kop. En geen enkele ploeg houdt het lang vol aan de top. Baronie greep de macht in speelronde 2, maar verloor in speelronde 5 van Halsteren en moest het stokje zo doorgeven. Halsteren hield het drie weken vol en ging in speelronde 8 kopje onder, waardoor Groene Ster de macht greep. De Limburgers hielden het ook maar één week vol. Toen bleef Gemert weer drie speelronden koploper. En Unitas ging er met de periodetitel vandoor.

Het is jagen en dan weer opgejaagd worden. Nu is koploper Baronie de prooi. ,,Dat is voor ons een stimulans, dat zijn veel spelers van ons nog niet gewend. Maar wij zijn hongerig, gretig en genieten van de huidige situatie. Er is geen angst, het is juist mooi om mee te maken, we willen er alles uithalen wat er in zit”, legt Baronie-trainer Jurriaan van Poelje uit.

Ontwikkeling

De Bredanaar weet dat op Super Sunday vier ploegen de kop kunnen pakken. ,,Dat zegt dat dit een sterke hoofdklasse is waar de bovenste helft aan elkaar gewaagd is. Wat straks het verschil gaat maken in de titelstrijd? De breedte van de selectie, maar ook de ontwikkeling die je als ploeg doormaakt. We hebben bijvoorbeeld in de eerste seizoenshelft van Halsteren en Groene Ster verloren, als we ons verder ontwikkelen en er ook in topwedstrijden staan, dan kunnen we daar in stabieler worden.”

Ook bij Halsteren kennen ze het klappen van de zweep. ,,Wij hebben ook al een paar keer op kop gestaan. Dat is goed voor de jongere gasten in de selectie: zo leer je met de druk omgaan. Maar de druk om te winnen is er toch. Ook als nummer twee kun je niet verzuimen. Aan ons als staf om dat duidelijk te maken aan de groep”, weet Halsteren-trainer Ruud Pennings. ,,Uiteindelijk wordt de ploeg die het meest stabiel is kampioen.”

Reinald Boeren, trainer van Gemert, kent het belang van deze zondag. ,,Verliezen is plaatsnemen in de wachtkamer. Echt afhaken gebeurt niet snel, want je ziet dat na de winter andere uitslagen komen. De topploegen morsen onderling, maar ook ploegen als RKAVV en Leonidas snoepen de topploegen punten af. En de verschillen in de top zes zijn klein, iedere ploeg heeft zijn kwaliteit. Het gaat erom dat je de kern bijeen houdt, het langst fit en heel blijft. Het is een utopie om te denken dat je na de winterstop alle veertien wedstrijden wint. Het gaat er ook om dat je je mindere fases kunt camoufleren.”

Favoriet

Een favoriet aanwijzen, dat kan Boeren niet. ,,Ik vind Groene Ster heel sterk, Halsteren heeft natuurlijk de ervaring en de individuele kwaliteit en tegen Baronie hebben we nog niet gespeeld.” Ook Pennings waagt zich niet aan zo'n voorspelling: ,,Ik denk dat de vier ploegen bovenin allemaal kanshebber zijn.”

,,Halsteren is de ploeg met de meest ervaren spelers op hoog niveau. Bovendien hebben ze een aantal ex-profs in de selectie. Dat laatste geldt ook voor Gemert en Groene Ster, met een Thijs van Pol of Nathan Rutjes in de ploeg. Dat soort jongens zijn gepokt en gemazeld. Daar staan wij wel wat onder”, meent Van Poelje.

Volledig scherm Halsteren - Gemert begin dit seizoen © Chris van Klinken/Pix4Profs