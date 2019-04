Stuij van den Herik klaar om met RFC titeljacht te openen: ‘Zes keer winnen, dan zijn we er’

zondag 4B DSE houdt zicht op periode na opmerke­lijk inhaalduel, scheids­rech­ter arriveert 35 minuten te laat

11 april Door een misverstand tussen de scheidsrechter en de KNVB begon het duel in Putte 48 minuten later dan gepland. DSE trok in een 51 minuten durende helft aan het langste eind: 3-4. DSE doet daarmee wat het moet doen en houdt zicht op de tweede periodetitel.