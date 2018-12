Strijdend Roosendaal vecht zich langs Gastel, Virtus vergeet RBC pijn te doen

Roosendaal - Gastel 3-1 (0-1) 0-1 Sjoerd van den Eijnden, 1-1 en 2-1 Siebe Pal, 3-1 Kevin Jurgens.

De thuisploeg zag Gastel op een vroege voorsprong komen door Sjoerd van den Eijnden. De spits ontving de bal van Robin Dierks, zette de gehele Roosendaalse defensie, inclusief doelman Kevin Kilsdonk op het verkeerde been, en schoof de 0-1 binnen.

Pas in de tweede helft kon Roosendaal de muur van Gastel breken. Gastel-doelman Coert Doomen kwam te laat uit zijn doel en zag een stiftje van Siebe Pal het lege doel in stuiteren. De wedstrijd ontaardde tien minuten later in een vechtpartij nadat Roosendaal-verdediger Koen Plank Gastel-spits Van den Eijnden bespuugde. De actie van Plank bleef onbestraft.

Een warrige situatie zo’n vijf minuten voor tijd leverde de Roosendaalse voorsprong op. De scheids gaf een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied na commentaar. Pal ging achter de bal staan en zag zijn inzet via de Gastelse muur in het doel belanden: 2-1.

In de blessuretijd ging doelman Doomen mee naar voren om een gelijkmaker te forceren, maar dat pakte anders uit. Roosendaal onderschepte de corner, waarna Kevin Jurgens de bal vanaf eigen helt in het lege doel mikte: 3-1.

Clinge - VVR 1-2 (1-0) 1-0 Dion Weemaes, 1-1 Hassan Kasim, 1-2 Robert van Gurp.

VVR steeg door de 1-2-zege naar de vierde plaats. ,,Ongekend”, lachte VVR-trainer Kees Daemen na afloop. ,,We hadden een sterk eerste kwartier, maar zakten daarna volledig weg. Na rust hadden we de rug gerecht en liepen we verdiend uit naar 1-2.”

SAB - Victoria’03 2-1 (0-0) 1-0 Rick Mertens, 1-1 Mitchel de Waard, 2-1 Joris van de Lande.

Trainer Meindert Dijkstra stond na een halfjaar weer voor de groep en zag zijn groep winnen. ,,Het shock-effect heeft gewerkt”, jubelde assistent-trainer Diederik Pas. ,,De score had veel hoger kunnen uitvallen. Victoria’03 schoot pas in de laatste tien minuten in actie, wat leidde tot de gelijkmaker. De 2-1 één minuut later van ons was meer dan verdiend. SAB laat zien dat het goed genoeg is voor de derde klasse. Een plek bij de eerste vijf is niet onrealistisch.”

Virtus - RBC 1-3 (0-1) 0-1 Randy Elst, 1-1 Youk Tak, 1-2 Mujib Yaqoubi, 1-3 Adnane Samra.

Virtus begon met vertrouwen aan het duel tegen de nog ongeslagen koploper. Virtus startte scherp en was lang de gevaarlijkste ploeg. De bal was voor RBC, maar de uitbraken van de thuisploeg waren levensgevaarlijk. Onder meer Danny Oomen, Kay Heeren en Paul Rombouts waren dicht bij een doelpunt.

De tweede gele kaart van Heeren, nog voor rust, betekende de ommekeer. ,,Niet slim”, oordeelde Danny Oomen over de manier waarop zijn ploeggenoot met al geel op zak doorging op RBC-verdediger Quincy Schouten. ,,Tot die rode kaart waren we heel gevaarlijk.”

ZEVENBERGEN, VIRTUS-RBC. danny oomen van Virtus in duel met Mike Schalk van RBC.

Direct daarna profiteerde RBC door te scoren. Randy Elst schoot raak. Nog voor rust werd de doorgebroken Danny Oomen in het strafschopgebied neergehaald door Marouane Hamdoune. De strafschop werd door Oomen zelf recht op doelman Joeri Leest geknald.

De thuisploeg maakte na ruim een uur spelen zelfs gelijk, toen Youk Tak bij een hoekschop helemaal vrijgelaten werd. ,,En dus moesten we weer tot het einde blijven gaan om de winst binnen te halen”, baalde RBC-coach Henk Vos. Dat zijn ploeg zondagmiddag toch weer een zege toevoegde, dankte ze aan Mujib Yaqoubi en Adnane Samra, die in de slotfase de terechte zege binnensleepten.

Steenbergen - Schijf 1-1 (1-1) 1-0 Mike de Hoog, 1-1 Dennis van Nijnatten.

Schijf-trainer Cees van Beers meende op basis van de tweede helft drie punten te hebben verdiend. ,,We hadden pech. In de tweede helft creëerde Steenbergen niets en raakten wij tweemaal de lat.” Steenbergen-trainer Marco Ernest was het daarmee oneens. ,,Over negentig minuten gezien is het gelijkspel verdiend. We hadden in de eerste helft moeten uitlopen.”