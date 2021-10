Strijdbaar Sprundel verliest in eigen huis van DSE

Sprundel - DSE 1-3 (0-1). 0-1 Thomas Laming, 0-2 Kjell Hendrickx, 0-3 Pjotr Hendrickx, 1-3 Roy van den Broek. Sprundel-trainer Patrick Arnouts verliet het sportpark met opgeheven hoofd. ,,Ten opzichte van vorige week (5-0-verlies bij Groen-Wit, red.) was het stukken beter. Ik heb een gelijkopgaande eerste helft gezien. DSE kwam vlak voor rust op voorsprong na onscherp verdedigen vanuit onze kant, erg jammer natuurlijk. Vervolgens kwamen we goed uit de kleedkamer en kregen we via Hein Verhoef kansen op de gelijkmaker. Vervolgens lopen zij uit tot 0-3 en valt de aansluitingstreffer van Roy van den Broek te laat om aanspraken te maken op een punt.”

DSE-trainer Peter Sweres deelde de mening van Arnouts. ,,We zijn productief geweest, laten we het daar maar op houden", vertelt hij na afloop. ,,Voetballend gezien was het niet bijster goed, ik vond Sprundel verrassend positief spelen. We leden veel balverlies waardoor we Sprundel als het ware sterker maakten. Vlak voor rust was Thomas Laming er als de kippen bij om een goed voorbereidende actie van Daan Bouwman. In de rust heb ik tegen de spelers gezegd dat ze gewoon moeten voetballen zoals we altijd deden, we speelden namelijk de slechtste wedstrijd tot nu toe. Na rust kwamen we na een goede actie van Liam Derijck op Kjell Hendrickx op een 0-2 voorsprong, maar het bleef rommelig. Pas tien minuten voor tijd besliste Pjotr Hendrickx de wedstrijd, dat had veel eerder gemoeten, maar dat weten mijn spelers ook.”