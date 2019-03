Strafschoppensoap RBC: vanaf penalty vijftien moet de serie hervat worden

Derdeklasser RBC speelde dinsdagavond in de achtste finale van de districtsbeker tegen tweedeklasser SSV’65 uit Goes. Na negentig minuten was de stand in Goes 1-1 en moesten strafschoppen bepalen wie er naar de kwartfinale zou gaan. Na 32 penalty’s kwam SSV’65 als winnaar uit de bus: 14-13. Maar vrijwel direct na afloop bleek dat de penaltyreeks niet volgens de regels was gegaan.