Strafschopgebied enige plaats waar alle regels direct vervallen: zijn amateurvoetballers vogelvrij verklaard?

Het was een beetje als vroeger. Als pupil kreeg ik altijd kriebels in mijn buik. De zomer nog in volle gang, het opblaasbare zwembadje nog in de achtertuin. Maar je mocht eindelijk weer. En altijd gehaast. Waar lagen mijn scheenbeschermers ook alweer? Ah, die stank kwam door die klamme handdoek die bijna twee maanden in mijn voetbaltas is blijven liggen.