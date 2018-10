'Stoppen slaan door' bij tegenstander Moerse Boys, duel gestaakt: 'Heeft niets met voetbal te maken'

,,Als dit synoniem staat voor voetbal in West 2, dan is de lol er voor mij snel af", brieste Moerse Boys-coach Jurgen Arnouts na afloop. ,,Dit heeft niets met voetbal te maken. Gelukkig was er een rapporteur aanwezig, want ik ben benieuwd wat de KNVB hiermee gaat doen. Voor ons was het alleen een frustrerende middag."