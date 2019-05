Stoelendans rond degradatieplaatsen, nog vier clubs vrezen voor degradatie in zondag 4B

zondag 4BMet nog een ronde te spelen, is de degradatiestrijd nog altijd onbeslist. Wanneer Gesta en Grenswachters volgende week winnen en Achtmaal en HSC'28 tegen elkaar gelijkspelen, eindigen er maar liefst vier ploegen op 28 punten. In dat scenario zou HSC'28 kind van de rekening worden.

HSC ‘28 - Sprundel 1-3 (0-2) 0-1 Tijmen Belde (e.d.), 0-2 en 0-3 Jovanni van Nijnatten, 1-3 Tobie Hopmans.

HSC-trainer Johan Claassens heeft vrede met de nederlaag. ,,Deze nederlaag heb ik ingecalculeerd. Sprundel was op alle fronten beter. Volgende week tegen Achtmaal moeten we het waarmaken’', aldus Claassens. Trainer Jack Verlaar van Sprundel vindt dat zijn team een eenvoudige overwinning behaalde. Verlaar: ,,We hadden alleen de wedstrijd voor rust al moeten beslissen.’'

Grenswachters - DIOZ 1-2 (0-0) 0-1 Davy Dircken, 0-2 Dennis Slooters, 1-2 Ronald Clarijs.

,,DIOZ verzilverde de kansen en dat deden wij niet”, zei Grenswachters-trainer Patrick Arnouts. ,,Na de 1-2 kregen Roy Belde en Nicky Verboven open kansen, maar faalden in de afronding.”

RSV - EMMA 1-0 (0-0) 1-0 Timo March.

RSV-trainer Marco Klijs: ,,We waren vooral sterk in de tweede helft. Het was een prachtig seizoen voor RSV met veertig punten.’’

Noordhoek - Wernhout 3-0 (2-0) 1-0 Joeri Reuvers, 2-0 Christian Reuvers, 3-0 Sven Reuvers.

Noordhoek-trainer Hans Korteweg verkeerde in euforiestemming: ,,Nu zijn we veilig en het is verdiend ook.”. Wernhout-trainer Marc van der Linden baalde: ,,Ons seizoen was twee weken geleden eigenlijk al ten einde. Na rust heb ik daarom enkele A-spelers ingebracht.’'

GSC/ODS - Gesta 0-3 (0-0) 0-1 Frits Verheijen, 0-2 Robbin Trumpi, 0-3 Alex de Jongh.

,,We waren voor de eerste keer weer compleet”, zag Gesta-trainer Anjo Wintermans. De vooruitzichten zijn nu gunstig. Als we volgende week winnen, degraderen we niet rechtstreeks. Het is zelfs mogelijk dat we de nacompetitie ontlopen.’’

BSC - Achtmaal 0-0.

Achtmaal-trainer John van Aert blaakte van het vertrouwen: ,,We speelden een goede wedstrijd en waren in de slotfase dicht bij het winnende doelpunt. Als we volgende week met deze instelling het veld betreden, moet het goedkomen.” BSC-trainer Rick Schimmel vond het punt verdiend. ,,Achtmaal vocht voor elke meter en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.”