Stoelendans om koppositie blijft doorgaan in 5A, HSC'28 nog verder op achterstand

amateurvoetbal Overzicht | Baronie buigt achter­stand om, Dongen overleeft hete slotfase en Halsteren dankt zijn topschut­ter

19:35 Fouad Idabdelhay schiet Halsteren met twee goals langs Juliana'31, Dongen doet goede zaken in de strijd bovenin de derde divisie en Baronie buigt een achterstand om in eigen huis. Lees alles nog eens terug in het overzicht.