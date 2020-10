Stijn Biemans verruilde bij Oosterhout veld voor dug-out

"Als je mijn laptop openklapt, schrik je waarschijnlijk van alle trainersprogramma's." Stijn Biemans ruilde na afloop van vorig seizoen zijn aanvoerdersband in voor de pen en het kladblok in de dug-out van derdeklasser Oosterhout. Samen met Jorco de Kok is hij hoofdtrainer van de selectie. De Kok is het klankbord, Biemans neemt het voortouw.

De 34-jarige oud-verdediger van de zwart-witten is maar wat blij met deze kans. ,,Ik ga hier veel van leren. Oosterhout is een turbulente club, met een kritisch publiek en we hebben een diverse spelersgroep. Hier heb ik meer profijt van dan wanneer ik in een gespreid bedje terecht zou komen.

Zo bedachtzaam als hij praat, zo gaat het er ook daadwerkelijk in zijn hoofd aan toe. Biemans denkt overal over na, elke trainingsvorm is onderbouwd. ,,Je wilt spelers op trainingen in wedstrijdsituaties brengen." Thuis start hij zijn computer geregeld op om een trainingsprogramma uit te werken of kennis te vergaren. Voetbalwedstrijden op televisie bekijkt hij uit het oogpunt van een trainer. ,,Ik volg niet meer puur de bal, maar kijk vooral naar wat de andere tien zonder bal doen."

Hij geniet van het vak. ,,Ik moet er alleen niet in doorslaan. Van een nederlaag kan ik echt goed ziek zijn, dat laat me niet los. Mijn vriendin en dochter zijn daar weleens de dupe van, als ik op zaterdagochtend nog een uurtje de wedstrijd ga voorbereiden. Ik heb met terugwerkende kracht heel veel respect voor mijn trainers. Toen had ik dat niet zo door, maar een trainer is 24 uur per dag met zijn vak bezig. Ik merk nu dat het best lastig is dat spelers, zeker op dit niveau, niet altijd die intrinsieke motivatie hebben om alles opzij te zetten voor de winst."

Impulsief

De rustige vader die in zijn Dongense woonkamer tegenover ons zit, verandert van gedaante als hij een voetbalveld nadert. ,,Dat was als speler nog erger. Buiten het veld ben ik een denker, binnen de lijnen een winnaar die impulsief kan zijn. Ik ben niet altijd even geliefd geweest bij mijn medespelers, want ik vertelde ze de waarheid als dat nodig was. Dat mis ik nu weleens, die karakters. Ze willen vooral allemaal vriendjes met elkaar zijn."

Een trainer die langs de lijn met zijn armen vliegtuigen binnen staat te halen en donderspeeches afsteekt in de kleedkamer is hij echter ook niet. ,,Dat heeft niet zoveel effect."

De seizoenstart is gelijk een flinke test voor Biemans: Oosterhout staat na twee duels op nul punten, nul doelpunten voor en vijf tegen. ,,Maar we moeten realistisch zijn: ik kan me niet herinneren dat we uit bij Gilze ooit hebben gewonnen en de nederlaag tegen Waspik was ongelukkig. Het moet beter, maar we hebben wel een jasje uitgedaan qua spelers die vertrokken of gestopt zijn. Daarnaast zijn een aantal bepalende jongens ook nog eens geblesseerd. Als ik de inzet van de groep op de trainingen zie, dan kan ik daar alleen maar complimenteus over zijn. Alleen moeten we dat op zondagmiddag ook tonen."

Hij wil van Oosterhout een dominante machine maken, die verzorgd voetbal speelt en uiteindelijk de stap naar de tweede klasse zet. ,,Daar zijn we nog niet klaar voor, gezien de wedstrijden in de voorbereiding tegen tweedeklassers en onze competitiestart. Het is wachten op de eerste overwinning. Die kan wonderen doen."