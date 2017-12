Stef en Martijn van Nispen: boekhouders in de Rijsbergse defensie

De naamgenoten - geen familie - zijn wekelijks aan elkaar gekoppeld in de verdediging van het elftal van trainer Kees Daemen. Zondag reist VVR af naar Zegge voor de ontmoeting met DIOZ.Behalve de achternaam hebben beide Van Nispens veel meer gemeen. Allebei bezochten ze de katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur waar ze hun vwo-papiertje ophaalden. Beiden gingen Bedrijfseconomie studeren aan de Universiteit van Tilburg met als master Accountancy. Is er nog meer? Ja, momenteel zijn zowel Stef als Martijn in opleiding tot registeraccountant. Nee, ze werken niet ook nog eens voor hetzelfde bedrijf. Stef maakt zijn berekeningen voor E.Y. (voorheen Earnest & Young) in Eindhoven, Martijn verleent zijn diensten aan KPMG in Breda.

Ze zijn allebei 26 jaar en daarmee routiniers in de hoofdmacht van de dorpsclub. Nooit voetbalden ze ergens anders dan bij de blauwwitten. En dat willen ze nog lang blijven doen. Martijn: "Het belangrijkste is toch wel de sfeer, de gezelligheid hier die ik niet zou willen missen. En ja, voetbal is nu eenmaal gewoon de leukste sport." Stef: "Het is ook heerlijk om na een dag naar beeldschermpjes te hebben getuurd lekker te trainen." Stef vertoeft voor zijn werk heel wat weken per jaar in Amsterdam en overnacht daar dan ook. "Maar regelmatig reis ik vanuit Amsterdam op en neer naar Rijsbergen om toch te kunnen trainen. Je wilt zondag ook niet op de bank zitten," zegt hij. Martijn vult aan: "Ondanks onze drukke banen is het wel een vereiste van de trainer om twee keer per week te trainen. Dat geldt voor iedereen die in de basis wilt starten." Martijn: "Daarbij moet wel vermeld worden dat Kees (Daemen, red.) regelmatig nog een extra training op zaterdag aanbiedt, zodat wij aan de trainingsvereisten kunnen voldoen." Stef: "Maar dat doet hij eigenlijk voor iedereen hoor. Kees denkt absoluut altijd mee."