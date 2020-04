Steenbergen volgende West-Brabantse ploeg die van zondag naar zaterdag verhuist

Na MOC’17 en Welberg heeft ook Steenbergen besloten om op zaterdag te gaan spelen. Volgens het clubbestuur is er al vaker gevraagd door spelers en technische staf of het mogelijk was om de overstap te maken. ,,Om de continuïteit van het eerste en tweede elftal te waarborgen, om de vaste speeldag te verhuizen”, aldus het bestuur van Steenbergen. Ook met het vrouwenelftal wordt besproken of het mogelijk is om naar de zaterdag te verhuizen.