Steenbergen verliest koppositie, VVC’68 vergeet kansen af te maken

Vrederust – Waarde 4-1 (0-0). 0-1 Waarde, 1-1 Jamiel van Maurik, 2-1 en 3-1 Siem van Keijzerswaard, 4-1 Robbie van Nieuwburg.

,,We hebben eindelijk gespeeld naar onze mogelijkheden en boekten daardoor de dik en dik verdiende zege. Al voor de rust waren we sterker maar vergaten we de kansen af te maken. Waarde kon alleen gevaar stichten en scoren uit een vrije trap, verder waren wij duidelijk beter”, aldus Vrederust-trainer Stefan van den Boom.

Smerdiek – VVC’68 1-2 (1-2). 0-1 Stijn Heideman, 0-2 Joshua van Willigen, 1-2 Smerdiek.

,,Een juiste afspiegeling in mijn ogen, al hadden we het best lastig, zoals altijd bij Smerdiek”, vond VVC-trainer Marco Ernest. ,,Na rust vergeten we de kansen af te maken, waardoor het lang spannend bleef, al gaven we weinig mogelijkheden weg”.

Steenbergen – Kruiningen 0-1 (0-0). 0-1 Joel Danielse.

Steenbergen-trainer Robin Borremans was niet tevreden over zijn ploeg; ,,We waren gewoon te laks, sommigen lijken te denken dat het vanzelf gaat in de vierde klasse. Die Zeeuwse ploegen strijden echter voor elke meter, daar hebben we blijkbaar moeite mee. Als we zo blijven voetballen gaan we echt niet meedoen om promotie, dat is wel zeker”.

Stavenisse – De Westhoek 2-4 (2-1). 1-0 Daan de Jonge, 1-1 Delano Westerink, 2-1 Martin Westdorp, 2-2 Gijs van Duijvenbode, 2-3 Westerink, 2-4 Jelle Boogerd.

,,Dik tevreden en trots over het eerste uur, daarna ging het gebrek aan conditie doorwegen en konden we te weinig tegenstand meer bieden”, gaf Wouter Zwackhalen, trainer van de thuisclub, aan.

SPS – Rillandia 5-0 (4-0). 1-0 Kevin Uijl, 2-0 Arjan de Heer, 3-0 Maurice Lindhout, 4-0 Jelmar Elenbaas, 5-0 Lindhout.

,,Ik had het een stuk lastiger verwacht, we stonden al na tien minuten met 2-0 voor en hadden nauwelijks tegenstand”, keek SPS-assistent Justin Quist terug. ,,In de tweede helft waren we eigenlijk matig, de nodige scherpte ontbrak om verder uit te lopen”.

WIK’57 – Welberg 2-1 (2-1). 1-0 Dennis Dekker, 1-1 Amir, 2-1 Tim de Looze.

,,Zonde, we hadden deze kunnen winnen, we kwamen na rust twee keer alleen voor de doelman”, aldus Toon Magielse, trainer van het nog puntloze Welberg. ,,Toch een groot compliment aan de ploeg”!