Steenbergen van de nul af, Roosendaal maakt tweemaal achterstand ongedaan en wint

zondag derde divisie Kools helpt Dongen op de valreep langs OJC Rosmalen

16:32 In navolging van koplopers Jong FC Volendam, TEC en UNA wist Dongen ook drie punten te pakken. In eigen huis won het Brabants onderonsje tegen laagvlieger OJC Rosmalen een nipte overwinning in de blessuretijd: 1-0.