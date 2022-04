Steenbergen uitgeschakeld in titelrace: ‘Voor mij is Internos de terechte aanstaande kampioen’

En dat was terecht, vond verliezend trainer Robin Borremans: ,,Internos was vandaag niet één, niet twee, maar wel drie maatjes te groot voor ons. De titelstrijd is voor ons voorbij, we kunnen ons gaan richten op de nacompetitie. Voor mij is Internos de sterkste in deze klasse en de terechte aanstaande kampioen.”