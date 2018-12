Steenbergen strandt op bijveld tegen eersteklasser Sliedrecht

Het hoofdveld aan de Seringenlaan bleek tijdens de warming-up onbespeelbaar. Door technische storingen vielen de lichtmasten uit, waardoor er moest worden uitgeweken naar een bijveld. Na het kalken van de lijnen kon de wedstrijd ruim drie kwartier later alsnog beginnen.

Het was de thuisploeg die het felst aan het duel begon. Steenbergen pakte verdiend de voorsprong namens Jeroen Augustijn. De ervaren centrale verdediger scoorde alweer zijn derde treffer in het lopende bekertoernooi.

De bezoekers namen in de tweede helft het initiatief over. Sliedrecht werd nog eens extra in het zadel geholpen nadat Stijn Barendse na een uur spelen zijn tweede gele kaart ontving en moest vertrekken.