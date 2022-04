Steenbergen moet opnieuw buigen voor MOC’17, Internos wint ruim van Alliance

Steenbergen liep in de vierde klasse C zaterdagmiddag tegen de tweede nederlaag aan. Het nog ongeslagen MOC’17 was ook in de tweede onderlinge confrontatie te sterk, 0-1. Internos, dat zelf Alliance klopte met 4-1, is op basis van de minste verliespunten de nieuwe koploper.

Stavenisse - SKNWK 0-6 (0-2). 0-1 David van den Broek, 0-2 Stijn Dooge, 0-3, 0-4, 0-5 en 0-6 Jarno van Nieuwenhuize.

Stavenisse kon het tegen de runner-up slechts één helft bolwerken. In de tweede helft zorgde een one-man-show van Van Nieuwenhuize voor de dikke 0-6 nederlaag.

Brouwershaven - Smerdiek 2-3 (1-2). 0-1 en 0-2 Sander van ‘t Hof, 1-2, 2-2, 2-3 Van ‘t Hof.

,,Blij met de eerste 25 minuten en de zege en met de getoonde inzet. Helaas ontaardde het duel na de 1-2 in een echte vechtwedstrijd, waarin veel brandjes geblust moesten worden. Daardoor kwamen we nauwelijks meer aan voetballen toe,” aldus Smerdiek-trainer Marc de Weerd, die zijn ploeg in de 89ste minuut de zege zag pakken.

SPS - WIK’57 0-2 (0-1). 0-1 Colin van Wanrooij, 0-2 Frank den Boer.

,,Het kratje bier gaat half onaangeroerd opnieuw de kantine in, dat zegt eigenlijk genoeg,” aldus SPS-leider Justin Quist. ,,Beide teams paktende afgelopen weken de nodige punten, vandaag troefde WIK ons af op slimmigheidjes terwijl we niet eens zo slecht speelden.”

Steenbergen - MOC’17 0-1 (0-0). 0-1 Rick van Loon.

De thuisclub leed pas het tweede puntverlies, uitgerekend opnieuw tegen MOC’17. Trainer Ger Musters van de bezoekers noemde de zege verdiend: ,,We zijn eigenlijk vrijwel het hele duel de bovenliggende ploeg geweest. Bovendien heeft de door de pas 17-jarige doelman Ruud Lohman aangevoerde defensie nauwelijks iets weggegeven. Slechts het benutten van de kansen ging wat moeizaam.” Rick van Loon, die het snelst reageerde op een rebound na een kopbal van Milad Nejab werd uiteindelijk matchwinnaar. Hein Lohman kreeg daarna nog een riante mogelijkheid op 0-2 maar miste de toegekende strafschop.

DHV - DVO’60 1-1 (0-0). 0-1 Sam Boeren, 1-1 Eigen doelpunt.

,,We hadden nog drie dagen kunnen voetballen, dan hadden we zelf waarschijnlijk nog steeds niet gescoord. Voor rust kregen we wel vier of vijf riante kansen maar de DVO-doelman had de dag van zijn leven. Na de 0-1 had ik nooit het idee dat we het duel nog konden keren,” aldus DHV-trainer Erik van der Giesen. Edwin Nieuwlaat, trainer van de bezoekers, vond dat zijn ploeg te weinig kreeg: ,,Zijn we eindelijk een keer de bovenliggende partij, win je nog niet,” verzuchtte de coach. ,,Van tevoren teken je voor een punt, maar ze kwamen slechts gelijk door een schot dat afweek op een speler van ons.”

Lepelstraatse Boys - FC Bergen 1-1 (0-1). 0-1 Arde Oksuz, 1-1.

Leider Patrick Nuijes van de bezoekers vond dat er meer in had gezeten: ,,Los van het feit dat we blij zijn met elk punt, we vergaten vandaag de kansen te benutten waardoor het toch voelt als verlies vandaag. De gelijkmaker viel uit een echte klutsbal.”

Internos - Alliance 4-1 (1-1). 1-0 Sven van Zwam, 1-1 Max Pols (pen.), 2-1 Van Zwam, 3-1 en 4-1 Morris Meesters.

,,Opdracht volbracht, vooral in het laatste half uur maakten we het verschil. We lieten zelfs nog wat kansjes op een ruimere zege liggen,” vond Internos-trainer Paul van Dijk. Collega Marco Klijs was tevreden met zijn team: ,,Tuurlijk zijn zij sterker, maar ondanks het ontbreken van een half elftal hebben we hen lang het vuur aan de schenen gelegd. Bij 1-1 misten zij via Danny Poppelaars een strafschop, bij 2-1 misten wij een kwartier voor affluiten een riante mogelijkheid op de 2-2.”

Vrederust - VVC’68 1-1 (1-0). 1-0 Siem van Keijzerswaard, 1-1 Marvin Hommel.

Bezoekend trainer Marco Ernest gaf eerlijk toe dat hij uiteindelijk blij was met het punt: ,,Vrederust liet ons met name in de tweede helft in leven door enkele riante kansen te missen. Voor rust kwamen zij door een vrije trap op 1-0 waarna ze geliefde spel kunnen gaan spelen. In de slotfase speelden we va-banque wat in de slotminuut de 1-1 opleverde.” Die 1-1 werd uitgerekend gemaakt door Marvin Hommel, stiefzoon van Vrederust-trainer Wil Raats.