Steenbergen laat weinig heel van FC Bergen, RBC verliest opnieuw thuis

Hoeven - Victoria'03 3-1 (1-0) 1-0 Erwin Roks, 1-1 Dennis Tevel, 2-1 Robert Frerichs, 3-1 Jim Franssen.

De vechtlust van de thuisploeg werd beloond en dat stelde tot tevredenheid bij Koenraads. ,,Dit is een heerlijke overwinning. De taken werden goed uitgevoerd. Ik was tevreden met ons spel in deze wedstrijd. Hier kunnen we op voortborduren", aldus Koenraads.

Victoria'03-trainer Ronald van Oeveren was realistisch na afloop van de wedstrijd. ,,We hebben een erg jong team en missen wat ervaring om zo'n wedstrijd gewoon te winnen. Ik ben erg tevreden met hoe we het seizoen zijn begonnen", aldus Van Oeveren.

Breskens - Groen Wit 0-3 (0-1) - 0-1 en 0-2 Halil Özturk, 0-3 Zaki Zerouali.

Groen Wit heeft zich hersteld na de nederlaag van vorige week tegen Gastel. ,,We hebben de laatste tijd veel pech gehad met schorsingen en blessures", weet trainer Osman Erbas. ,,We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Het had gewoon 0-5 moeten worden in deze wedstrijd", aldus Erbas.

Gastel - HVV'24 2-0 (2-0) - 1-0 Bart Aarssen, 2-0 Sjoerd van den Eijnden.

,,Het is altijd even afwachten hoe je na een prijs de volgende wedstrijd in gaat", zei Gastel-trainer Peter Kepers. ,,Deze overwinning was degelijk. We hadden meer doelpunten moeten maken om de spanning uit de wedstrijd te halen."

FC Bergen - Steenbergen 0-8 (0-2) - 0-1 Stijn Heideman, 0-2 Jordy Dam, 0-3 Remco van der Riet, 0-4 Heideman, 0-5 en 0-6 Dam, 0-7 Heideman, 0-8 Stijn Barendse.

Steenbergen heeft de lijn van vorige week goed voortgezet tegen hekkensluiter FC Bergen. ,,Dit is een heerlijke overwinning. Als je van RBC en Roosendaal kan winnen dan is er in deze competitie veel mogelijk", aldus Steenbergen-trainer Marco Ernest.

Roosendaal - Philippine 1-4 (0-2) 0-1 Jordy van Bremen, 0-2 Sebastiaan de Meijer, 0-3 De Meijer, 1-3 Dylan Mathijssen, 1-4 De Meijer.

Roosendaal-trainer Peter Sweres sprak van een 'wanprestatie'. ,,We gaven totaal niet thuis. Nu raken we verder achterop bij de bovenste ploegen en nu komt de middenmoot dichterbij. We kunnen weer opnieuw beginnen", aldus Sweres.