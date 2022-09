Steenbergen, FC Bergen en Baronie trefzeker uit startblokken

Zaterdag 4CIn de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal wisten Steenbergen (1-5 bij Alliance) en Baronie (6-1 tegen Lepelstraatse Boys) meteen veelvuldig de weg naar het doel te vinden. The Gunners vergat zichzelf te belonen tegen FC Bergen (1-2), eenzelfde score waarop Welberg - VVC'68 eindigde. Boeimeer kon niet anders dan de meerdere erkennen in Vrederust, 0-3.

Alliance - Steenbergen 1-5 (1-1). 0-1 Eigen doelpunt, 1-1 Jurre Klein, 1-2 Mike de Hoog, 1-3 Gio van de Weegen, 1-4 Kai Hessels, 1-5 Dennis Duivelaar.

Alliance-trainer Dirk Godrie, debuterend als hoofdcoach, had zich een betere start gewenst, al kon hij de nederlaag relativeren: ,,We wisten dat we met Steenbergen niet meteen de makkelijkste competitiestart zouden krijgen. We waren in delen van de wedstrijd nog zoekende, iets wat een gretiger Steenbergen afstrafte. Na de 1-1 kwamen we beter in de wedstrijd, zonder tot grote kansen te komen, maar in de tweede helft hebben we het Steenbergen iets te makkelijk gemaakt. Breekpunt was de 1-4, vlak nadat we de kans op de aansluitingstreffer lieten liggen. Daarna was de wedstrijd gespeeld".

Bezoekend trainer Peter van Poortvliet was uiteraard in zijn nopjes met de ruime zege. Zeker nadat Steenbergen, na het mislopen van de promotie via de nacompetitie, met het vertrek van erkende goalgetters qua doelpuntenproductie een jasje uit leek te hebben gedaan: ,,We zijn inderdaad veel scorend vermogen kwijtgeraakt, het is daarom extra lekker om met een 1-5 zege te starten, waarin ook nog eens verschillende spelers scoorden. Al leek het er in eerste instantie niet op dat we zo ruim zouden winnen. Ondanks het vele balbezit, waarmee we te weinig deden, was het halverwege nog gelijk, al gaven we weinig weg en scoorde Alliance slechts uit een stilstaande fase. Na rust hebben we het krachtsverschil wel in doelpunten uitgedrukt. Een uitstekende competitiestart, die vertrouwen geeft richting de komende wedstrijden".

Welberg - VVC'68 1-2 (1-1). 0-1 Niels Eggermont, 0-2 Antoine van Mechelen, 1-2.

The Gunners - FC Bergen 1-2 (1-1). 0-1, 1-1 Daniel Zwanenburg, 1-2. The Gunners-trainer Brian Piris was niet blij: ,,Dit valt heel erg tegen, we domineerden maar vergaten dat in een score uit te drukken".

Boeimeer - Vrederust 0-3 (0-1). 0-1 en 0-2 Stefan Schoonen, 0-3 Siem van Keijzerswaard.

Baronie - Lepelstraatse Boys 6-1 (1-0). 1-0 Arthur Barskaja (pen.), 2-0 Max Denisov, 2-1, 3-1 Jasper van Dooren, 4-1 Bert Gerritsma, 5-1 Bowen van der Linden, 6-1 Francesco Bortolotti.