Stavenisse pakt knap eerste punt

SKNWK - Stavenisse 2-2 (2-1). 1-0 Remon de Jonge, 2-0 Dominique Prins, 2-1 Erik de Rijke, 2-2 Jos van der Jagt.

,,Heel erg blij met het eerste punt, al hadden het er ook drie kunnen zijn,” vond Stavenisse-trainer Sedat Dogan, die eindelijk een vrijwel complete selectie tot zijn beschikking had: ,,Het is niet dat we niet eerder wilden of konden, maar met de terugkeer van enkele jongens is het makkelijker wisselen zonder kwaliteit in te leveren. Grote complimenten voor mijn jongens vandaag.”

Welberg - Vrederust 4-4 (0-3). 0-1 Siem van Keijzerswaard, 0-2 Yannick Broeren, 0-3 Van Keijzerswaard, 1-3 Dennis Luijks, 2-3 Luca di Tucci, 2-4 Wail el Bousaksaki, 3-4 Luijks, 4-4 Martijn Gladdines.

,,Goed voor de moraal, we zijn bijna euforisch,” aldus Martijn Hagens, assistent-trainer van Welberg. ,,In de eerste helft leek het weer fout te gaan, zoals zo vaak hielpen we de tegenstander in het zadel, maar voor wat we na rust hebben laten zien kan ik alleen maar zeggen petje af. Hopelijk krijgen de jongens nu het besef dat we punten kunnen pakken tegen dergelijke tegenstanders.” Aan bezoekende kant was trainer Wil Raats een stuk minder opgetogen: ,,We kunnen punten stelen van de topploegen in deze klasse, maar moeten er ook staan tegen ploegen die om ons heen staan,” mopperde Raats. ,,Na rust zijn we compleet door de ondergrens gezakt.”

MOC’17 - Steenbergen 2-1 (1-0). 1-0 Gijs Wijnmaalen, 2-0 Robin Hansler, 2-1 Mike de Hoog.

De thuisclub trakteerde Steenbergen in een boeiende wedstrijd op de eerste verliespunten. ,,We moesten winnen om over hen heen te springen. Een lekkere overwinning dus, we hadden het alleen wat eerder af kunnen maken,” vond trainer Ger Musters van MOC’17. Collega Robin Borremans nam zijn ploeg niets kwalijk: ,,De gelukkigste heeft vandaag gewonnen. We gaan echter met opgeheven hoofd weg, de inzet en beleving was goed. Alleen de uitslag is teleurstellend.”